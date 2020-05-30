Оператор сообщил, что мощности газопровода "Ямал - Европа" третий день не востребованными

ВАРШАВА, 30 мая. /ТАСС/. Мощности польского участка трубопровода "Ямал - Европа", осуществляющего транзит газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию, уже третьи сутки остаются невостребованными в западном направлении, поставки газа в небольших объемах идут в реверсном режиме. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на аукционной платформе компании - оператора польской сети газопроводов Gaz-System, а также на сайте газотранспортного оператора Gascade.

Согласно имеющимся данным, мощности не были забронированы ни на суточных аукционах, ни в последующие часы с четверга, когда можно было воспользоваться предложениями внутридневных аукционов. Последние теперь проходят каждый час, но более 38 млн кВт ч остаются невостребованными. Последний завершившийся резервацией мощностей аукцион прошел в среду вечером. На нем к приобретенным ранним утром 7,9 млн кВт ч было докуплено еще 6,7 млн кВт ч. Это в сумме дает 37% от общей мощности трубы.

При этом, по данным германского газотранспортного оператора Gascade, поставки газа по трубопроводу "Ямал - Европа" в пункте Мальнов уже второй день идут в реверсном направлении, то есть из Германии в Польшу.

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых польской Gaz-System. В последние дни они завершались резервацией мощностей в разных объемах, даже минимальных.

На июнь мощности польского участка газопровода "Ямал - Европа" по итогам прошедшего в мае аукциона зарезервированы примерно на 93%. Ранее аналогичным путем мощности газопровода были зарезервированы на третий квартал 2020 года. По словам пресс-секретаря Gaz-System Ивоны Доминяк, по результатам аукциона было забронировано около 80% доступных мощностей газопровода. Хотя представитель оператора отказалась называть участников торгов, эксперты сходятся во мнении, что единственным участником подобных аукционов был и в ближайшее время будет "Газпром".

Газопровод "Ямал - Европа" пропускной способностью около 33 млрд куб. м газа в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ - совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ), владеющих по 48% акций. При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System.