Город Санья в 2020 году намерен построить около 1,4 тыс. базовых станций 5G

САНЬЯ /Китай/, 30 мая. /ТАСС/. Китайский город-курорт Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) в течение этого года намерен построить около 1,4 тыс. базовых станций пятого поколения связи 5G. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Как пишет издание, в настоящее время Санья активно продвигает строительство "новой инфраструктуры", а расширение сети базовых станций 5G, в свою очередь, является одним из проектов в этой области. Газета отмечает, что в прошлом году в городе было установлено 342 станции пятого поколения связи. В планах на этот год "ускорить темпы строительства".

В материале подчеркивается, что в настоящее время власти курортного города планируют реализацию свыше 30 проектов с использованием 5G. Среди них инициативы в сфере городского управления, здравоохранения, образования, туризма, транспорта, дорожного строительства и других.

31 октября 2019 года крупнейшие китайские мобильные операторы объявили о начале предоставления услуг связи пятого поколения в КНР. Согласно плану властей, инвестиции в развитие 5G по всему Китаю в этом году составят 120 млрд юаней (около $16,9 млрд), при этом общее количество базовых станций к концу года превысит 500 тыс.

Технология 5G обеспечивает рекордную скорость передачи данных (25 Гбит/с), она более эффективна, нежели предшествующие ей стандарты - GSM, 3G и 4G/LTE. Как сообщил ранее ведущий эксперт Ассоциации глобальных систем мобильных коммуникаций (GSMA) Ван Цзяньчжоу, к 2030 году ее вклад в структуру роста ВВП Китая превысит 2,9 трлн юаней (более $408 млрд).