В Грузии заявили, что позитивно относятся к возможному восстановлению авиасообщения с РФ

ТБИЛИСИ, 30 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе собирается обсудить на предстоящей встрече в Праге с членом Совфеда Григорием Карасиным тему восстановления авиасообщения между странами и еще раз отметить, что в Тбилиси позитивно относятся к этому вопросу.

"Ориентировочно наша встреча состоится в августе - сентябре. Все зависит от эпидемиологической ситуации. Это будет очная встреча в Праге. Как обычно, мы обсудим торгово-экономические связи, транспортные и гуманитарные вопросы", - сообщил в субботу ТАСС Абашидзе. "В принципе, по восстановлению авиасообщения, я еще раз отмечу, что наша позиция является позитивной. Но опять-таки тема восстановления авиасообщения зависит от позиции России и эпидемиологической ситуации".

Грузинский дипломат отметил, что на прошлой неделе у него состоялся телефонный разговор с Карасиным, в ходе которого они обсудили ситуацию, связанную с посещением российскими экспертами Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара в Тбилиси. По его словам, он ознакомил российскую сторону с заявлением МИД Грузии от 27 мая, в котором говорится, что республика готова допустить экспертов из РФ, но лишь в составе международной делегации. "Мы также обменялись информацией по поводу лаборатории Лугара. Я поставил его [Карасина] в известность о позиции грузинской стороны, в частности, исходя из заявления МИД Грузии от 27 мая. В контексте коронавируса было отмечено, что все страны должны приложить совместные усилия для борьбы с этой инфекцией", - заключил Абашидзе.

Пражский переговорный формат Карасин - Абашидзе существует с 2012 года. Долгое время он остается единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси. Последняя встреча в чешской столице состоялась 28 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле заявил, что Москва надеется в ближайшее время решить вопрос о восстановлении авиасообщения с Грузией.

По указу президента РФ, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.