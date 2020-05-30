Берлин, Париж, Лондон сожалеют, что США не будут освобождать от санкций ряд проектов Ирана

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Представители внешнеполитической службы ЕС, а также Министерств иностранных дел Германии, Франции и Великобритании сожалеют из-за решения США перестать исключать из-под санкций подпадающие под ядерную сделку проекты в Иране. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил в субботу МИД Германии

"Мы глубоко сожалеем в связи с решением США о прекращении исключений из режима санкций для согласованных в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) проектов в Иране, в том числе на объекте в Араке", - говорится в сообщении. По словам представителей ведомств, проекты, утвержденные резолюцией 2231 Совбеза ООН, служат "интересам всех сторон" и являются гарантией использования Ираном атомной программы в мирных целях.

"Мы ведем консультации с нашими партнерами, чтобы оценить последствия этого решения", - заявили представители внешнеполитических ведомств.

СВПД является "в настоящий момент лучшим и единственным способом обеспечить исключительно мирный характер иранской атомной программы", говорится в сообщении.

В среду госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter написал, что Вашингтон решил прекратить делать временные исключения из режима санкций, которые позволяют Ирану получать от стран - участниц СВПД помощь в области мирного освоения атома.

Об СВПД

Согласно СВПД, заключенному в 2015 году Ираном с постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора. Параметры реконструкции объекта должны быть выработаны совместно с Китаем.

Президент Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД, который ограничил ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В этой связи Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности.