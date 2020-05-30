Налоговые и неналоговые доходы бюджета КБР снизились на 10% за пять месяцев

НАЛЬЧИК, 30 мая. /ТАСС/. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Кабардино-Балкарии (КБР) снизились на 10% по итогам пяти месяцев 2020 года. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на материалы совещания главы республики с членами кабмина.

Власти рассмотрели текущую социально-экономическая ситуацию в республике, ход реализации мероприятий национальных проектов, государственных программ, а также план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в КБР в условиях распространения коронавируса.

"Введенные ограничительные меры оказали негативное влияние на ряд показателей, прежде всего на состояние потребительского рынка. Так, снизился оборот розничной торговли, общественного питания, предоставления платных услуг населению. Уменьшились поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет КБР и местные бюджеты, по итогам пяти месяцев они снизились на 10%, с учетом складывающейся социально-экономической обстановки следует прогнозировать, что поступления в доходную часть бюджета продолжат снижаться", - говорится в сообщении.

В КБР выросло число зарегистрированных безработных до 23 622, это связано, в том числе, с введением региональной единовременной материальной помощи жителям республики, признанным безработными, в размере 5 тыс. рублей. Более 12 тыс. человек такие выплаты уже получили (64 млн рублей), в ближайшие дни их перечислят еще 3 тыс. граждан (15 млн.)

"Глава республики отметил, что поддержка граждан и экономики в сегодняшних условиях является первоочередной задачей, при необходимости уже действующие меры нужно будет дополнять новыми, причем решения следует принимать оперативно. Также Коков акцентировал внимание на недопустимости срыва ранее принятых социальных обязательств, необходимости изыскивать внутренние резервы для покрытия выпадающих доходов в ситуации объяснимого снижения доходов бюджета, в том числе за счет более эффективного управления и распоряжения государственным имуществом", - добавили в пресс-службе.

По данным местных властей, индекс промышленного производства КБР на 1 мая 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года составил 116,5%. Наибольший вклад в его рост внесли обрабатывающие производства - выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, напитков, одежды, мебели, бытовой химии. На 3,4% вырос объем продукции сельского хозяйства. Темп роста инвестиций в основной капитал в I квартале составил 6%.