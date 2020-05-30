Суд принял обеспечительные меры в споре ФАС и "Лукойла"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Архангельской области принял к производству иск ФАС к "Холдингу Открытие" и нефтяной компании "Лукойл", в котором ведомство оспаривает действительность сделки по продаже алмазного актива "АГД Даймондс". Рассмотрение дела состоится 2 июля 2020 года, следует из картотеки суда.

Судья А. Н. Тюпин также принял обеспечительные меры по заявлению ФАС, которая просила суд наложить запрет на любые операции и действия с акциями актива.

В конце мая ФАС обратилась в Архангельский суд с просьбой признать недействительной сделку трехлетней давности по приобретению 100% "АГД Даймондс" "Открытие холдингом" у компании "Лукойл" за $1,45 млрд. Тогда сделку одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Однако сейчас ФАС утверждает, что три года назад от регуляторов скрыли факт иностранного гражданства у ряда бенефициаров "Открытие холдинга", в результате чего стратегический актив оказался в распоряжении иностранных лиц. Кроме того, банк непрофильных активов "Траст" (крупнейший кредитор "Открытие холдинга") сообщил, что оценивает сделку в сумму не более чем $700 млн.