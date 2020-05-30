Транзит российского газа через Украину с начала года достиг 20 млрд кубометров

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Транзит российского газа через Украину, регламентированный новым договором с "Газпромом", достиг 20 млрд кубометров. Об этом в субботу сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Транзит газа с начала года по новому транзитному договору с "Газпромом" достиг 20 млрд кубометров", - написал он в Facebook.

Макогон подчеркнул, что Украина не должна позволить разорвать действующий с РФ контракт. "Согласно новому договору, благодаря принципу "качай или плати" Украина получит около 7 млрд долларов до 2025 года независимо от объемов физической транспортировки. Украина не должна дать ни единого шанса разорвать этот контракт, в чем могут быть заинтересованы силы как вне Украины, так и внутри Украины, о чем свидетельствует недавний иск о неконституционности проведения отделения "Оператора ГТС", - отметил он.

28 мая стало известно о том, что депутаты Верховной рады из фракций Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) подали в Конституционный суд Украины (КСУ) представление о законности выведения из структуры Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" газотранспортной системы страны. В 2019 году Украина внесла изменения в законодательство для выделения газотранспортной системы из структуры компании "Нафтогаз Украины". В ноябре закон о создании независимого оператора ГТС подписал президент Украины Владимир Зеленский. На тот момент премьер-министр страны Алексей Гончарук заявлял, что Киев спешил внедрить энергетическое законодательство ЕС, чтобы в дальнейшем на его основе заключать новые газовые контракты с Россией и другими поставщиками газа. 100% акций ГТС, согласно закону, принадлежат государству.

Несколько лет назад в рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом Украина обязалась к 1 января 2020 года осуществить анбандлинг "Нафтогаза". Лишении НАК функций по транспортировке газа - условие Третьего энергопакета ЕС, которые предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит.

Транзитный контракт

В конце декабря 2019 года РФ и Украина договорились о продлении транзита российского газа по украинской территории на период с 2020 по 2024 годы с возможностью пролонгации договора еще на 10 лет. Контракт включает транзит 65 млрд кубометров газа в 2020 году, 40 млрд кубометров ежегодно с 2021 по 2024 годы. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", который ранее был введен в украинское энергетическое законодательство.

В апреле транзит газа из РФ по территории Украины составил 4,4 млрд куб. м, что оказалось на 1% меньше, чем за март этого года и на 46% меньше относительно апреля 2019 года. По состоянию на начало мая, транзит российского газа с начала года через украинскую ГТС упал до 15,5 млрд кубометров или на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.