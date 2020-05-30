Индекс промпроизводства Дагестана за четыре месяца вырос на 13,1%

МАХАЧКАЛА, 30 мая. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Дагестане по итогам первых четырех месяцев 2020 года вырос на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в субботу в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по республике.

"Индекс промышленного производства за январь-апрель 2020 года к соответствующему периоду 2019 года составил 113,1%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте территориального органа.

Как отмечается, на рост промышленного производства повлияло, в том числе, увеличение на 62,4% производства напитков, на 24,5% - электрического оборудования. Кроме того, более чем в 25 раз выросло производства кожи и изделий из кожи. В то же время наблюдается уменьшение в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий - на 21,7%, в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки - на 15,4%, а также в добыче нефти и природного газа - на 12,3%.

Согласно статистике, среди основных видов продукции в 2,8 раза увеличилось производство насосов центробежных, в 1,8 раза - стеклянных бутылок, в 1,7 раза - стеклянных банок. Производство муки выросло на 39,8%, а нектаров фруктовых и овощных - на 23,5%. При этом на 62% уменьшилось производство соков из фруктов и овощей, на 10,8% - сливочного масла.

Индекс производства - показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Индекс производства используется при анализе динамики физического объема продукции.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Дагестане по итогам первого квартала 2020 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.