На строительство дамб в Иркутской области выделят 6 млрд рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Правительство РФ выделит из федерального бюджета более 6 млрд рублей на строительство 12 дамб в зоне прошлогоднего паводка в Иркутской области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по итогам его визита в пострадавшие от наводнения районы.

"Всего в зоне ЧС в Иркутской области предстоит построить 12 сооружений инженерной защиты и реализовать шесть мероприятий, направленных на защиту населения от затопления. На строительство и реконструкцию гидротехнических объектов из федерального бюджета будет выделено более 6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В субботу вице-премьер проверил, как продвигается строительство защитной дамбы в городе Нижнеудинске. По его словам, работы идут с опережением графика.

Как сообщал ТАСС, Главгосэкспертиза выдала положительные заключения на строительство дамб в пяти населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от паводков летом 2019 года: в Тулуне, Нижнеудинске, селах Шелехово, Бирюса и рабочем поселке Шиткино Тайшетского района.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.