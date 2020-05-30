{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На строительство дамб в Иркутской области выделят 6 млрд рублей

В прошлом году регион пострадал от паводков

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Правительство РФ выделит из федерального бюджета более 6 млрд рублей на строительство 12 дамб в зоне прошлогоднего паводка в Иркутской области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по итогам его визита в пострадавшие от наводнения районы.

"Всего в зоне ЧС в Иркутской области предстоит построить 12 сооружений инженерной защиты и реализовать шесть мероприятий, направленных на защиту населения от затопления. На строительство и реконструкцию гидротехнических объектов из федерального бюджета будет выделено более 6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В субботу вице-премьер проверил, как продвигается строительство защитной дамбы в городе Нижнеудинске. По его словам, работы идут с опережением графика.

Как сообщал ТАСС, Главгосэкспертиза выдала положительные заключения на строительство дамб в пяти населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от паводков летом 2019 года: в Тулуне, Нижнеудинске, селах Шелехово, Бирюса и рабочем поселке Шиткино Тайшетского района.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.

Теги
РоссияИркутская область
Пандемия коронавируса нового типа
В Международной ассоциации воздушного транспорта оценили ущерб авиакомпаний от пандемии
Там сообщили, что он составит не менее $312 млрд
Читать полностью