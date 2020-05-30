Поддержку производства овечьей шерсти увеличили втрое на Ставрополье в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в три раза увеличили объем поддержки производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти в 2020 году. Размер бюджетной поддержки отрасли вырос до 150 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минсельхоза.

"Государственная поддержка производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти увеличена в три раза и составляет 150 млн рублей (в 2019 году - 50 млн рублей). В связи с пандемией и падением цен на мировом рынке данная поддержка позволит сохранить и увеличить объемы", - говорится в сообщении.

В 2020 году хозяйства края планируют произвести порядка 5 тыс. тонн шерсти, 80% из этого объема составит тонкорунная и полутонкорунная шерсть. Более половины в общей доле производства занимают фермерские хозяйства, шерсть также производят в сельскохозяйственных организациях и личных хозяйствах жителей Ставрополья.

Производство шерсти для региона является, в том числе, экспортоориентированным направлением. "В 2019 году девять предприятий-экспортеров реализовали шерсть на сумму 6,7 млн долларов. География продаж Болгария, Белоруссия, Монголия, Уругвай, Китай, Казахстан, Германия, Индия", - пояснили в министерстве.

На Ставрополье в настоящее время сезон стрижки овец, острижено уже более трети всего поголовья. Первичную переработку и заготовку шерсти проводят на 20 предприятиях в самом регионе, а также в Астраханской и Ростовской области, Краснодарском крае, республиках Калмыкия и Дагестан.