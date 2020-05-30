Правительство утвердило создание трех ОЭЗ с инвестициями резидентов более 35 млрд рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило создание трех особых экономических зон (ОЭЗ) с общим объемом инвестиций резидентов более 35 млрд рублей. Как сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минэкономразвития, создание ОЭЗ не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

"Три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) будут созданы в Нижегородской области, Республике Башкортостан и Саратовской области. Соответствующие постановления, подготовленные Минэкономразвития России, подписаны правительством. Общий объем инвестиций потенциальных резидентов к 2029 году составит 35,2 млрд рублей. Создание ОЭЗ не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета", - отмечается в сообщении.

По данным Минэкономразвития, в Нижегородской области и республике Башкортостан будут располагаться новые экономические зоны промышленно-производственного типа "Кулибин" и "Алга".

В Нижегородской области планируется производство химических продуктов, газозаправочных комплексов, а также фармацевтической продукции. В Башкортостане хотят разместить производство продукции нефтехимической переработки, экологический центр для испытания и внедрения методов рекультивации нефтезагрязненных территорий. Новые предприятия дадут субъектам 2,4 тыс. и 1,9 тыс. новых рабочих мест соответственно.

В Саратовской области, где планируется разместить производство электротехнической продукции и программного обеспечения, будет возведена ОЭЗ технико-внедренческого типа. Кроме того, регион получит 1 тыс. новых рабочих мест благодаря инновационному кластеру по производству отопительного оборудования.

Всего 33 ОЭЗ

На данный момент в России функционируют 33 ОЭЗ, в которых зарегистрированы более 760 резидентов, в том числе более 140 компаний с участием иностранного капитала из 33 стран мира. Всего резидентами осуществлено более 422 млрд рублей инвестиций, создано более 38 тыс. рабочих мест и уплачено порядка 100 млрд рублей налогов и более 50 млрд рублей таможенных платежей.

Особая экономическая зона - территория, обладающая особым юридическим статусом, на которой действуют льготные условия на осуществление деятельности для российских или иностранных предпринимателей. ОЭЗ создаются на 49 лет. Государство наделяет ОЭЗ специальным юридическим статусом, который дает резидентам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30% ниже общероссийских показателей.