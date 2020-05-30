За первый день акций в магазине Duty Free в Санья объем продаж превысил $5,6 млн

САНЬЯ /Китай/, 30 мая. /ТАСС/. Магазин беспошлинной торговли Duty Free в курортном городе Санья южной китайской провинции Хайнань 26 мая запустил серию специальных акций в онлайн для активизации продаж, объем которых за первый день превысил 40 млн юаней (около $5,6 млн). Об этом пишет газета "Хайнань жибао".

Соответствующий показатель за указанный период стал новым рекордом по объемам продаж за один день. По словам представителя международного центра беспошлинной торговли в Санья, магазин запустил специальные акции в целях активизации потребления и преодоления негативных последствий, вызванных эпидемией коронавируса нового типа. Акции проводятся в онлайн совместно со многими ведущими мировыми брендами.

В настоящее время в провинции Хайнань функционирует четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. Пилотная программа развития сети магазинов Duty Free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году.

Магазины беспошлинной торговли являются частью плана властей по продвижению международного туризма на Хайнане. В целях создания наиболее благоприятных условий для приезжих в декабре 2018 года было решено повысить максимальную сумму покупок в Duty Free на Хайнане с 16 до 30 тыс. юаней (с $2,28 тыс. до $4,48 тыс.) без ограничений на количество приобретаемых товаров.

30 декабря 2019 года магазин Duty Free в городе Санья пополнился еще одним крупным торговым центром площадью 64 тыс. кв. м, который включает в себя магазины с различными местными и международными брендами, развлекательную инфраструктуру и рестораны, среди которых четыре с мишленовскими звездами.