Исполнительный совет Lufthansa одобрил условия ЕК для предоставления пакета госпомощи

ТАСС, 30 мая. Исполнительный совет германской авиакомпании Lufthansa одобрил условия, выдвинутые Еврокомиссией (ЕК) для получения концерном государственного пакета финансовой помощи в размере €9 млрд. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте компании.

"На сегодняшнем (субботнем - прим. ТАСС) заседании исполнительный совет Lufthansa решил принять обязательства, предложенные Германией Еврокомиссии для [предоставления] стабилизационного пакета, согласованного с национальным стабилизационным фондом (WSF) ФРГ", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что объем требований ЕК был сокращен в сравнении с первоначальным. Lufthansa обязуется передать конкурентам 24 слота в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена для размещения не более четырех самолетов.

Теперь эти условия должны быть одобрены наблюдательным советом авиакомпании, говорится в пресс-релизе. В среду набсовет не смог одобрить пакет помощи, сославшись на то, что требования ЕК могут иметь экономические последствия для концерна и "должны быть тщательно изучены".

25 мая правительство Германии объявило о согласовании с Lufthansa условий предоставления помощи в размере €9 млрд. Компания серьезно пострадала в результате пандемии коронавируса, закрытия границ и запрета на поездки за рубеж. В час компания теряет, по ее данным, €1 млн. В последние месяцы было отменено до 95% рейсов.

Уже в июне авиаперевозчик предполагает значительно увеличить число перелетов и довести его до 1,8 тыс. еженедельно.