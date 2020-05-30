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Симферополь и Феодосию с 1 июня впервые свяжет прямой железнодорожный маршрут

Стоимость проезда составит 328,13 рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Новый пригородный железнодорожный маршрут, который свяжет Симферополь и Феодосию, запускается с 1 июня в Крыму, осуществлять перевозки три раза в день будут дизель-электропоезда, время в пути составит четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

"Новый пригородный маршрут. С 1 июня Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) расширяет географию маршрутов. На линию между Симферополем и Феодосией выйдут дизель-электропоезда ДТ-1 в трехвагонном исполнении. Поезда будут выполнять ежедневно три рейса туда и обратно с остановками на станциях Остряково, Джанкой, Владиславовка и других. Время в пути до конечной станции составит около четырех часов. Стоимость проезда составит 328,13 рублей", - говорится в сообщении.

В марте 2020 года генеральный директор федерального госпредприятия "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин на заседании президиума крымского парламента сообщал, что для осуществления пригородных пассажирских перевозок в 2020 году поступит новый подвижной состав ДТ-1: поезда, которые будут способны ходить как на электро-, так и на дизельной тяге. В апреле состав прибыл в Крым. Ранее прямого железнодорожного сообщения между Симферополем и Феодосией не было.

Технические характеристики ДТ-1 позволяют развивать скорость до 120 км/ ч. Число сидячих мест - 370, общая вместимостью 878 мест. Для поездов разработан специальный дизайн, в нем использованы характерные для полуострова символы: море, дельфины и чайки.

ЮППК начала работу 1 января 2020 года и является оператором пригородных перевозок по всему Крыму. В маршрутной сети девять направлений. С начала года ЮППК перевезено более 800 тысяч пассажиров.

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