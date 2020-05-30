Зеленский задекларировал более $1 млн доходов своей семьи за прошлый год

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах своей семьи в 2019 году, которые составили $1,059 млн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте главы украинского государства.

"Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 гривен, - говорится в сообщении офиса президента Украины. - Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 млн 600 тыс. гривен ($133 тыс)".

"С мая 2019 Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами", - отметили в офисе Зеленского. Сумма полученной президентом Украины зарплаты с мая по декабрь 2019 составила 208 787 гривен ($7 731).

Согласно декларации, в 2019 году семья Зеленских получила средства в счет погашения принадлежавших ей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 5 100 000 гривен ($188,8 тыс.) и купила такие же ценные бумаги на 5 200 000 гривен ($192,5 тыс).

Зеленский задекларировал 4 423 000 гривен ($163,76 тыс.), полученных от продажи недвижимости в Киеве, принадлежавшей его жене. Семья президента также получила 3 200 000 гривен ($118,46 тыс.) за сдачу в аренду квартиры в Великобритании. Кроме того, Зеленский продал за 246 000 144 гривны ($9,1 тыс.) корпоративные права 12 украинских предприятий семье Сергея Шефира, бывшего художественного руководителя "Студии "Квартал-95", основанной Зеленским. Весной 2019 президент Украины расстался с акциями компании Green Family LTD, а также четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Зеленский перестал быть собственником корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Глава украинского государства продолжает оставаться владельцем некоторых названий, отмечается в сообщении его офиса. В 2019 году на его имя были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" - это название телесериала, где Зеленский сыграл роль учителя, ставшего президентом Украины, а также так называется президентская партия.