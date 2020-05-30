Восточный ЦБ назвал конфискацию валюты на Мальте посягательством на деньги народа Ливии

КАИР, 30 мая. /ТАСС/. Власти на востоке Ливии считают, что конфискация напечатанных в РФ динаров на Мальте является посягательством на деньги и права ливийского народа. Об этом заявил ТАСС источник в Центральном банке страны, базирующемся в городе Эль-Байда на территории Ливии, находящейся под контролем фельдмаршала Халифы Хафтара.

"Процедуры, которые были приняты для печати этих средств в России, являются законными и обоснованными в соответствии с ливийскими законами, - указал ТАСС источник в восточном ЦБ. - То, что сделала Мальта, конфисковав их, является посягательством на деньги ливийского народа и его права, и эти средства должны быть освобождены".

В распространенном в пятницу сообщении Госдепартамент США выразил признательность правительству Мальты, заявившему 26 мая о перехвате "поддельных" ливийских динаров на сумму $1,1 млрд, которые якобы были напечатаны российским Гознаком. "Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии", - утверждается в тексте. В заявлении отмечается, что "единственным легитимным центральным банком в стране является Центробанк Ливии в городе Триполи".

Как пояснил собеседник агентства, соглашение между Россией и ЦБ в Эль-Байде было заключено для того, чтобы покрыть недостаток финансовой ликвидности для ливийских граждан на востоке. По его словам, Палата представителей (ПП, постоянный избранный парламент) поручила Али аль-Хабри управлять Центробанком после того, как отправила в отставку еще в сентябре 2014 года руководителя государственного финансового регулятора в Триполи ас-Садика аль-Кабира (позднее продолжил занимать эту должность).

"Управляющий ЦБ не мог выполнять его обязанности в Триполи из-за присутствия там террористических группировок, поэтому эти функции перешли управляющему в Эль-Байде, - отметил источник. - Согласно законам Ливии, господин аль-Хабри имеет все полномочия договариваться о выпуске ливийских денег в международно признанных в этом отношении странах, таких как Россия".

Политизированная позиция

По словам источника, США историей с динарами на Мальте пытаются исказить роль России в ливийском кризисе. "Позиция Мальты и США нисколько не удивила чиновников на востоке Ливии. Похоже, что и те и другие плохо знают ливийские законы, - подчеркнули в восточном ЦБ. - Однако здесь нельзя игнорировать и политические мотивы, стоящие за действиями американцев, и, безусловно, личные интересы мальтийских властей, которые заставили их занять эту жесткую позицию в отношении ливийского Востока".

"Не секрет, что американская администрация стремится исказить позицию России в урегулировании кризиса в Ливии и оказывает на всех большое политическое давление, целью которого является парламент и ливийский народ на востоке", - заключил источник.

Два правительства, два центробанка

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Как отмечал ранее МИД РФ, Москва выступает за политическое урегулирование конфликта в Ливии и поддерживает контакты со всеми сторонами.

Ранее местные СМИ уже сообщали о конфликте между параллельными правительствами из-за валюты. Центральный Банк, находящийся в Триполи, требовал от ПНС Сарраджа изъять из оборота деньги, напечатанные в России по заказу ЦБ, базирующегося в контролируемой силами Хафтара Эль-Байде.

МИД РФ ранее в субботу назвал заявления Госдепартамента США об изготовлении "фальшивых" ливийских динаров российским АО "Гознак" несостоятельными. "Фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления", - заявили в российском дипведомстве. МИД подчеркнул, что валюта была напечатана в рамках заключенного в 2015 году контракта, утвержденного парламентом Ливии и что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики.

Гознак в свою очередь заявил, что таможня Мальты в сентябре 2019 года задержала груз с принадлежащими ЦБ Ливии банкнотами в нарушение норм международного права.