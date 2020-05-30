СК РФ начал проверку информации о недостаточной помощи бизнесу в Орловской области

ТАСС, 30 мая. Следственный комитет организовал доследственную проверку после сообщений о ненадлежащем оказании поддержки бизнесменам в Орловской области. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Как пояснили ТАСС в следственном управлении СК РФ, проверка организована после того, как местные СМИ сообщили, что в Должанском районе Орловской области не принято никаких муниципальных мер по поддержке предпринимателей и населения в связи с ситуацией с коронавирусом.

"По поручению руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Анатолия Щурова следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям региональных средств массовой информации о ненадлежащем принятии мер поддержки субъектов предпринимательской деятельности в условиях введения ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 инициировано производство доследственной проверки", - говорится в сообщении следственного управления.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, в том числе достоверность озвученной информации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.