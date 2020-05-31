"Победа" возобновляет полеты

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" в воскресенье возобновляет полеты после почти двухмесячного перерыва из-за пандемии. Последний перед паузой рейс перевозчик выполнил 1 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Внуково, 31 мая лоукостер планирует выполнить три рейса: в Махачкалу, Волгоград и Санкт-Петербург.

В понедельник, 1 июня, запланировано уже 13 рейсов, в том числе в Сочи, Минеральные Воды, Петербург, Астрахань, Чебоксары, Владикавказ и другие города.

В зимнем расписании полетов компания летала по 85 маршрутам. Сейчас на сайте перевозчика открыта продажа билетов по 34 внутрироссийским направлениям. Международные полеты из России на данный момент не осуществляются.

Компания объявила о временной отмене полетов после решения премьер-министра Михаила Мишустина приостановить размещение в санаториях и работу курортных объектов с 28 марта по 1 июня. Как сообщал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, компания запустила в апреле антикризисную программу, которая, помимо приостановки полетов, предусматривает экономию на обслуживании офиса, а также распределение летного экипажа в оплачиваемый отпуск. Он отмечал, что последние две недели перед приостановкой полетов компания летала с загрузкой 55%.

Перевозчик вернул средства пассажирам за отмененные полеты только на счет в личном кабинете, при этом компания информировала, что если клиент не потратит эти средства на новый перелет до 1 июня - "Победа" вернет стоимость билетов.

"Победа" - первый устойчивый российский лоукостер, дочерняя авиакомпания "Аэрофлота". По итогам 2019 года компания перевезла более 10,2 млн пассажиров, перевозчик использует флот из 30 Boeing 737NG. До создания "Добролета" (так перевозчик назывался сначала, позже был переименован) в 2013 году в России предпринималось несколько попыток создать лоукостер, но все их нельзя признать успешными: Skyexpress просуществовала с 2006 до 2011 года, "Авианова" - с 2009 по 2011 год.