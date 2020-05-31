"Известия": рынок интернета вещей может сократиться на 10% из-за последствий пандемии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Промышленные предприятия сократят инвестиции в проекты промышленного интернета вещей на 10%, до 7,1 млрд рублей, из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитиков компании iKS-Consulting и представителей госкорпорации "Ростех".

По словам сотрудников iKS-Consulting, промышленные предприятия из-за распространения нового коронавируса, как ожидается, сократят бюджеты на цифровизацию, что приведет к снижению объемов автоматизированного производства и последующему сокращению инвестиций в проекты IIoT (industrial internet of things - промышленный интернет вещей) на 10%. В Ростехе изданию подтвердили прогнозы iKS-Consulting, отметив, что вызванная пандемией ситуация в экономике обозначила необходимость в хеджировании рисков предприятий и диверсификации производственных мощностей.

Объем рынка интерента вещей в РФ, по подсчетам iKS-Consulting, в 2019 году вырос на 4%, до 7,92 млрд рублей, а объем производства - на 3%. Интерес к такому рынку поддерживают у отдельных компаний государственные инициативы по цифровизации промышленности и развитию сквозных цифровых технологий (СЦТ). Основная часть из 40 осуществленных в 2019 году проектов пришлась на обрабатывающее производство, добычу полезных ископаемых и машиностроение, а популярными решениями в области стали системы мониторинга, управления горнотранспортным комплексом и проекты по технологии "цифровой двойник". В 2020 году, как прогнозирует партнер iKS-Consulting Татьяна Толмачева, будут развиваться технологические тенденции, в том числе будет отмечен "рост интереса к технологиям роботизированного безлюдного производства и распространение дистанционных систем управления персоналом".

Ряд опрошенных "Известиями" экспертов отмечают, что толчком для рынка IIoT станет, с одной стороны, применение облачных технологий во всех сегментах промышленности, которые способны предоставить нужный уровень независимости, мобильности и независимости от вовлечения людских ресурсов компании, необходимых для реализации решений промышленного интернета вещей. С другой стороны, развитие рынка IIoT и уход от его стагнации в РФ стоит в прямой зависимости от улучшения экономических условий, когда будут запущены новые крупные государственные проекты с использованием мощностей промышленных корпораций и компаний.