Источник: министры ОПЕК+ могут перенести встречу с 9-10 июня на 4 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ обсуждают возможность провести встречу, назначенную на 9-10 июня 2020 года, почти на неделю раньше - 4 июня, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК. Это связано с желанием некоторых стран продлить текущие договоренности и после июня.

"Перенос на 4 июня возможен", - сказал собеседник агентства, участвующий в переговорах. При этом он добавил, что окончательное решение о переносе даты пока не принято, несмотря на то, что до 4 июня осталось меньше недели. В то же время формат проведения переговоров в виде видеоконференции позволяет быть гибкими в организационных вопросах.

По изначальному графику на 4-5 июня планировалось проведение встречи технического комитета ОПЕК+, на 8 июня - министерского мониторингового комитета, а на 9-10 июня - министерских встреч стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

"Чем раньше, тем лучше", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о причине возможного сдвига сроков, и добавил, что "причина переноса связана с желанием продлить текущие условия сокращения после июня". Ближневосточные страны обычно формируют цены и графики экспортных поставок на следующий месяц в первую неделю начавшегося месяца. Другой источник добавил, что инициатива поступила от Алжира, председательствующего в конференции ОПЕК в этом году.

Ранее источники ТАСС сообщили, что некоторые страны ОПЕК настаивают на продлении текущей квоты по сокращению добычи до конца этого года. "Но мало шансов на то, что Россия согласится на столь долгое сокращение в этом варианте. Они рассчитывают на более короткий срок", - сказал один из собеседников ТАСС.

Согласно апрельским договоренностям, страны ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн б/с только в течение мая и июня, а с июля по декабрь ограничения должны смягчиться до 7,7 млн б/с. В ОПЕК же считают, что майские условия целесообразно пролонгировать на более долгий срок.