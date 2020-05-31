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Пандемия коронавируса нового типа

Авиакомпания Emirates сократила часть сотрудников из-за пандемии

Число уволенных сотрудников не уточняется

ТАСС, 31 мая. Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates Airlines уволила часть сотрудников. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте дубайского правительства.

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"Нынешняя пандемия оказала влияние на многие отрасли экономики, и, хотя мы пытались сохранить исходный состав нашей семьи, мы рассмотрели все возможные сценарии, чтобы поддерживать нашу деятельность, и все же пришли к выводу, что, к сожалению, вынуждены попрощаться с некоторыми из прекрасных людей, которые с нами работали", - приводятся в заявлении слова представителя компании. Число уволенных сотрудников не уточняется.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. По организации, число заразившихся в мире превысило 6 млн, а количество умерших - 360 тыс.

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