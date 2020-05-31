В Коми сформируют комиссию, которая займется подготовкой ремонта размытых дорог

ТАСС, 31 мая. Перечень пострадавших от паводка в Республике Коми дорог сформирует комиссия из сотрудников территориального управления Минтранса РФ и региональных экспертов. Документ для получения финансирования из резервного фонда правительства страны направят в федеральный Минфин, сообщил в одном из видеоответов на вопросы жителей региона "ВКонтакте" в воскресенье врио главы республики Владимир Уйба.

"После видеоконференции [у президента РФ по паводковой ситуации] я созвонился с Евгением Ивановичем [Дитрихом], и, действительно, мы с ним определили такой алгоритм. Сейчас мы создаем сводную комиссию, куда войдут сотрудники территориального управления Минтранса России и наши эксперты-дорожники, экономисты, - и делаем совместный акт всех участков, как только вода уйдет. Этот совместный акт за моей подписью и подписью Евгения Ивановича Дитриха мы представляем в Минфин, потому что деньги эти нужно будет получить из резервного фонда правительства РФ", - сказал Уйба.

Окончательную сумму, которую регион получит из резервного фонда, определит министерство финансов России. По словам Уйбы, она может быть "чуть больше 200 млн рублей или чуть меньше 200 млн рублей". В то же время врио главы региона уверен, что на поддержку федерального центра на восстановление дорог республика может рассчитывать. "По большому счету, поскольку я президенту озвучил [наши потребности], и президент поддержал их в принципе, мы эти деньги должны получить", - сказал он.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Коми, ситуация с паводками в регионе стабилизируется, уровень воды снижается. За сутки, вода отступила от более чем 50 придомовых территорий. Режим ЧС сохраняется в Усть-Цилемском районе, где подтопленным остается участок дороги, ведущей к селу Хабариха. На контроле находятся 10 населенных пунктов.