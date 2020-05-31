Эксперты: большинство мобильных ретейлеров в РФ ожидают сокращения розницы на 10-30%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сокращение числа салонов связи в России, в том числе вследствие пандемии коронавируса, может составить 10-30%, считает большинство участников рынка. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Согласно опросу представителей российского мобильного ретейла, 37% считают, что число салонов связи сократится на 10-20%, еще 31% - что сокращение составит 20-30%. В то, что по итогам пандемии закроется более 30% салонов связи, верят 8% респондентов, а в то, что менее 10% - 17%.

При этом 58% прогнозируют, что для восстановления рынка потребуется 1-2 года, четверть - что это произойдет за год, еще 16% - за 2-3 года.

Главными причинами падения рынка мобильного ретейла эксперты называют снижение покупательского трафика (62%), сокращение денежного потока (50%), отказ арендодателей предоставлять скидки (48%), задержка платежей и девальвация рубля (по 33%).

Так, две трети экспертов считают, что после пандемии покупательский трафик сократится на 10-30%, еще четверть - что более, чем на 30%. Основными причинами называются падение платежеспособности населения (56%), высокий уровень тревожности (40%), девальвация рубля и рост цен (по 33%), отказ от посещения общественных мест (21%).

Половина респондентов видят угрозу в сокращении денежного потока в мобильном ретейле на 10-30%, каждый третий более пессимистичен и дает оценку в более чем 30%. При этом вера, что онлайн-каналы помогут в полной мере нивелировать падение розничной выручки, есть только у каждого десятого. Порядка трети опрошенных считают, что это возможно в значительной степени, почти половина - что в незначительной.

Розница мобильных операторов после пандемии

Часть салонов связи сотовых операторов, которые контролируют большую долю рынка мобильного ретейла, действительно, могут так и не открыться после снятия режима карантина, оценивали ранее аналитики "Ренессанс Капитала".

Несмотря на то, что у крупных операторов уже есть планы по сокращению розницы, ситуация с пандемией может усилить этот тренд, особенно вследствие снижения покупательской способности населения и разногласий с арендаторами. Вместе с тем, текущая ситуация может позволить мобильным операторам избавиться от неэффективных точек продаж сверх объявленных планов, считают аналитики.

Так, МТС планировала сокращать число салонов на 600 единиц с начала третьего квартала 2019 года и до конца 2020 года, столько же точек продаж за 2019-2020 годы планирует сократить "Билайн". Не исключали оптимизации розницы в "Мегафоне" и Tele2.

По словам представителя "Билайн", проблема переговоров с арендодателями действительно актуальна, как и падение офлайн-трафика в магазинах. "За последние месяцы мы наблюдаем отток продаж посетителей даже в работающих офисах, что объяснимо. В апреле было закрыто до трети офисов. В таких условиях логично получить скидки от арендодателей", - пояснили там.

В Tele2 также обращают внимание, что в нынешних условиях встает вопрос аренды. В компании полагают, что с учетом новой роли цифрового канала продаж офлайн-розница должна становиться дешевле, поэтому оператор ведет переговоры с рядом арендодателей о пересмотре условий сотрудничества. Кроме того, Tele2 не исключает возможности незначительного сокращения розницы после выхода из карантинных ограничений.

В МТС лишь отметили, что начали оптимизировать розницу еще задолго до карантина, внедряя новые форматы и концепции салонов. В "Мегафоне" от комментариев отказались.

Исследование TelecomDaily проводилось методом онлайн-анкетирования с 19 по 24 мая 2020 года. В качестве целевой аудитории выбраны представители мобильного ретейла - собственники, топ-менеджеры и менеджеры среднего звена. Всего в ходе исследования опрошено 104 эксперта.