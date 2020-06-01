Непродовольственные магазины и торговые центры возобновят работу в Москве 1 июня

Так, с 1 июня, как подтвердили их представители, свои двери для посетителей откроют торговые центры "Фестиваль", "Калейдоскоп", "Петровский", "Смоленский пассаж", "Калужский", а также "Охотный ряд", "Мега Теплый Стан", "Рио", "Ереван Плаза", "Райкин Плаза", "Афимолл Сити" и "Цветной". Вновь заработают столичные магазины, реализующие одежду и обувь, ювелирные украшения, бытовую технику и электронику, спортивные товары, хозяйственные и строительные материалы. Возобновление работы ТАСС подтвердили такие ретейлеры, как: "М.Видео", "Эльдорадо", Familia, "Рив Гош", Baon, Inventive Retail Group (сети re: Store, Samsung, Lego, Street Beat, Nike и другие), "Леруа Мерлен", Ikea (с 3 июня) и "Спортмастер".

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами с 1 июня возобновят работу в Москве с соблюдением санитарных норм. Почти 263 тыс. работников непродовольственных магазинов смогут выйти на работу в первый день лета, что стало возможным из-за начала второго этапа смягчения ограничений, введенных в качестве мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве.

Также в Москве с 1 июня заработают автосалоны и прочие предприятия, реализующие непродовольственные и продовольственные товары, предприятия бытовых услуг.

С 5 июня откроются ярмарки выходного дня.

Открывающиеся предприятия торговли в режиме повышенной готовности должны будут соблюдать правила, которые были выработаны департаментом торговли и услуг города Москвы и Роспотребнадзором, такие как: обязательный контроль состояния здоровья сотрудников, усиленная санитарная уборка торговых залов, обработка поверхностей, соблюдение социальной дистанции для посетителей магазинов. При этом департамент торговли Москвы не исключает, что торговые центры буду вынуждены организовывать очереди на вход в торговые центры.

Испытание для шопоголиков

Любителям походов по магазинам придется нелегко: наряду с вынужденным отказом от привычных сопутствующих удовольствий им придется привыкнуть соблюдать новые регламенты, введенные магазинами из-за пандемии (контроль за числом посетителей, бесконтактный сервис, необходимость носить маски и перчатки, лимитированное использование примерочных, социальное дистанцирование), которые убавляют привлекательность шопинга как приятного времяпрепровождения, отмечает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Кроме того, для поездок в магазины понадобится пропуск категории "по иным целям", который выдается на один день два раза в неделю.

В торговых центрах по-прежнему не будут работать кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы, детские комнаты и площадки, а рестораны и фудкорты будут выполнять доставку и выдачу еды навынос. А многие ретейлеры к открытию ввели собственные ограничения: в магазинах Ikea (закрытыми в Москве останутся магазин в Химках, в "Мега Белая Дача", в ТРЦ "Афимолл-сити") в день открытия 3 июня будет работать система контроля посещаемости, сеть "М.Видео-Эльдорадо" перевела весь процесс покупки товаров в бесконтактный режим, "Спортмастер" отведет на каждого посетителя 20 кв. м, а магазины "Рив Гош" будут работать с использованием средств защиты и ограниченным доступом к тестерам. "Несмотря на то, что наша компания заинтересована в скорейшем восстановлении покупательского спроса, считаем, что возврат москвичей в магазины должен происходить постепенно, чтобы снятие ограничений не привело к ухудшению эпидемиологической ситуации", - отметили в "Рив Гош".

В пресс-службе девелоперской компании "Корпорация А. Н. Д.", которая управляет ТЦ "Фестиваль", "Калейдоскоп", "Петровский", "Смоленский пассаж" и "Калужский" также отметили, что доступ на территорию ТРЦ и магазинов будет осуществляться только при наличии масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции. "На входе в ТЦ будут организованы пункты по выдаче масок и перчаток для посетителей", - сообщили в компании.

В пресс-службе Ingka Centres в России, ТАСС сообщили, что в ТЦ "Мега Теплый Стан" была увеличена частота и интенсивность дезинфекций и очистки систем кондиционирования воздуха, на территории ТЦ нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции в 1,5 метра, а также установлены вендинговые автоматы, в которых продаются средства индивидуальной защиты. "В случае высокой заполняемости центра, препятствующей соблюдению социальной дистанции, мы предусмотрели возможность временного ограничения доступа в "Мегу", - сообщили в компании.

"Обстоятельства, с которыми мы все столкнулись, беспрецедентные. На текущий момент перед нами стоит задача не увеличения трафика, а прежде всего обеспечения безопасности посетителей в торговых центрах. Это сейчас основной приоритет", - заключила представитель группы компаний "Ташир" Зара Аджемян.

Вернутся ли москвичи в магазины?

Первые 2-4 недели после открытия магазины ждет кратковременный всплеск спроса, отмечает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, сработает эффект отложенного спроса, на который повлияет как объективная необходимость решить накопившиеся задачи, например купить детскую одежду, так и временная эйфория от "выхода на свободу", которая выразится в желании отпраздновать смягчение ограничений шопингом и эмоциональными подарками себе и близким - в некотором роде наградить себя за "стоицизм" в самоизоляции, отмечает эксперт. "Люди устали от режима социального дистанцирования и ждут возможности возвращения к привычным с детства форматам социализации, встреч, общения и времяпрепровождения. Многие пойдут в магазины, даже не ради покупок, а чтобы действительно ощутить "возвращение к привычному", - считает эксперт.

При этом за всплеском спроса последует длительный и серьезный спад, связанный с фактическим сокращением располагаемых доходов у людей, а также переориентацией на онлайн-каналы. Не менее важным источником беспокойства останется возможность инфицирования и повторной эпидемической волны.

"Посещаемость ТЦ даже при открытых магазинах будет оставаться на относительно низком уровне пока не восстановят свою работу фудкорты, фитнес-центры, кинотеатры, и не начнут работать специальные развлекательные программы. Но даже в случае роста посещаемости, обороты магазинов не имеют шанса восстановиться на докризисном уровне", - предупреждает эксперт.

Ведущий аналитик "Магазин Магазинов" Ярославна Шилова также прогнозирует, что в июне посещаемость ТЦ достигнет лишь от 50 до 70% от трафика, который был у магазинов до пандемии. По подсчетам компании, с понедельника в столице должны будут открыться порядка 170 торговых центров площадью более 5 тыс. кв. м, однако, возможно, некоторые из них могут быть не готовы к открытию. При этом, объекты развлечений и фудкорты, которые останутся закрытыми, занимают 20-30% площади ТЦ, отметили в пресс-службе "Магазина магазинов".

Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров также отмечает, что трафик в торговых центрах после пандемии может снизиться на 40-50%, а восстановиться - не ранее 2021 года. По словам основателя и президента Baon Илья Ярошенко, восстановление рынка торговли одеждой и обувью может занять около года, поскольку поведение покупателей уже сейчас меняется в сторону отказа от импульсных покупок и длительного шопинга.

Но хорошие новости есть для покупателей. Как отмечают глава Baon Илья Ярошенко и генеральный директор сети магазинов Familia Светлана Можаева, открытие магазинов попадает на начало сезона распродаж, поскольку весенний сезон фактически провалился, и магазины будут предлагать весенне-летний ассортимент со скидками.