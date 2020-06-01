Единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет начнутся в РФ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет начнутся в России в понедельник. Первые выплаты получат родители, подавшие заявление с 11 до 22 мая включительно.

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми, согласно которому, с 1 июня этого года будет осуществлена единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщали, что согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от трех до 16 лет, 10 млн семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены на 15 млн детей.

Заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в пределах трех рабочих дней. Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни.

Большинство семей, как отмечали в ПФР, обратилось за выплатой через портал госуслуг. Если заявление подано лично в Пенсионный фонд, уточнить этап его рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель. В случае отказа родитель получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после того, как заявление рассмотрено. Такое решение может быть вынесено, если родители живут за пределами России или, например, являются гражданами другой страны.

Министерство финансов России перечислило в ПФР 222,1 млрд рублей для единовременных выплат на детей от трех до 16 лет и выплат на детей до трех лет.

Увеличение пособия по уходу за ребенком

С 1 июня также будет повышено минимальное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей. Такие выплаты получают неработающие граждане, в том числе студенты. Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, "такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет".