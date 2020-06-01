Курортный сезон стартует с 1 июня, но массового турпотока регионы РФ ждут с середины лета

Между тем, объекты туристической инфраструктуры пока готовятся принимать туристов по новым санитарным правилам и подсчитывают убытки, которые в этом году понесут из-за пандемии.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Курортный сезон в регионах России стартует с 1 июня, однако пока работать начнут только санатории крупнейших здравниц страны - Краснодарского и Ставропольского краев. Массового потока туристов власти и представители отрасли ожидают не раньше конца июня или вовсе с июля - когда стабилизируется ситуация с коронавирусом.

Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. В частности, рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию. Власти некоторых курортных регионов и представители отрасли отмечали, что выполнить требования непросто, но признавали, что такие усиленные меры необходимы.

Сезон откладывается

Первыми откроют сезон санатории Краснодарского края и Кавминвод на Ставрополье. По данным министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светланы Балаевой, 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, примут первых гостей. При этом, она уточнила, что подготовка всей туристической инфраструктуры "несмотря на введенные ограничения, шла по намеченному плану" и она готова к приему туристов. На Ставрополье санатории также открываются с 1 июня, но наиболее высокая загрузка в этом году ожидается с сентября - клиенты переносят сроки отдыха на более поздние из-за пандемии; в санаториях ждут и тех, кто из-за закрытия границ не сможет отправиться за рубеж.

В некоторых регионах в начале месяца также начнут работу санатории, но большинство других объектов почти везде закрыты - среди них гостиницы и турбазы, кафе, музеи и другие. Главная здравница Сибири Алтайский край сможет принять туристов с 8 июня, в Севастополе надеются начать сезон с 15 июня, а ведущие курортные регионы страны Крым и Краснодарский край окончательного решения о сроках запуска массового туристического сезона пока не приняли вовсе.

Определить дату, когда в Крыму смогут возобновить работу курорты, власти региона планируют к 15 июня, сообщил журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов. Он подчеркнул, что жителям региона необходимо научиться жить с вирусом, а при возникновении новых очагов заражения на территории санаториев и курортов, их будут закрывать на карантин.

Горные парки и сибирские лечебницы

В некоторых субъектах работа туристических объектов уже разрешена. В Карелии в конце мая начал работу горный парк "Рускеала", но число посетителей в день из-за санитарных требований не может превышать 300 человек, между группами установлено расстояние в 50 м. Первые недели обязательным будет ношение масок и перчаток - средства индивидуальной защиты будут предоставлять на входе. Кафе на территории парка также откроются, но только на вынос, всем рекомендовано приобретать входной билет онлайн (однако, кассы будут работать).

В Татарстане, куда приезжают до 3,6 млн туристов, в мае открылись музеи: разрешено индивидуальное посещение группами до 5 человек и экскурсионное обслуживание группами до 5 и до 10 человек (если есть специальное оборудование). Власти региона в первую очередь рассчитывают на развитие туризма внутри республики; акцент сделают на индивидуальное посещение, будет больше экскурсий на открытом воздухе без захода внутрь помещений. "В этом плане Казань обладает уникальными ресурсами - у нас огромное количество объектов, которые можно осматривать и снаружи, в том числе это великолепные парки, набережные", - рассказал руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Для жителей Казани будут созданы специальные авторские маршруты, которые будут проходить в вечернее время, появится новый туристический маршрут по местам съемок сериала "Зулейха открывает глаза".

Санатории Белокурихи (Алтайский край) начнут работать через неделю, но подготовка к приему гостей началась задолго до открытия сезона. Номерной фонд курорта будет заполнен не более чем на 60%, так как постояльцев, согласно требованиям Роспотребнадзора, будут расселять по одному в номер за исключением членов одной семьи.

"Сейчас ведется окончательный инструктаж сотрудников - у нас в обслуживании санаториев около 900 человек. По каждому пункту рекомендаций Роспотребнадзора составлены соответствующие приказы - они коснулись всех служб: питания, гостиницы, медицинских отделений, инфраструктуры. Нам понадобилось приобрести внушительный перечень оборудования, которое обеспечит выполнение всех рекомендаций, на территорию санатория смогу попасть только гости и сотрудники, будут отменены массовые лечебные процедуры. В санаториях будет переоборудована шведская линия в ресторанах в санаториях - гости будут не сами формировать свои тарелки, а делать это будет повар по их предпочтениям", - рассказал собеседник агентства.

В Севастополе с 1 июня разрешена полноценная работа кафе и ресторанов, многие из которых во время летнего сезона зарабатывают намного больше благодаря туристам. Как и до пандемии, они смогут обслуживать клиентов не только навынос, но и в обычном режиме - за столиками; но разрешено это только на открытых уличных площадках, столики должны стоять с учетом социальной дистанции, а предприятие обязано соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора. При условии выполнения новых норм, с 15 июня в регионе, если ситуация с коронавирусом не осложнится, начнут работать гостиницы, операторы морских прогулок и другие компании туристической сферы.

Участники рынка ожидают, что выполнение требований Роспотребнадзора приведет к серьезным затратам, а вынужденный простой - к большим убыткам. Только в одной Республике Алтай, привлекающей не менее 2 млн туристов в год для отдыха на природе, порядка 800 объектов туротрасли не смогут работать как минимум до 22 июня. "Кто и что нам будет возмещать? Они [власти] не дают конкретных дат для возможного разрешения работы, мы не можем бронировать туры, как загружать туры на июль и август? Мы две недели просили и объясняли, что мы согласны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора - купили обеззараживающие лампы, маски, перчатки, дезинфицирующие средства к 1 июня. А сейчас просто сидим", - сообщила ТАСС председатель Ассоциации туроператоров Республики Алтай Татьяна Зяблицкая.

С надеждой на июль

Многие регионы надеются, что удастся начать работу хотя бы с июля. В их числе владельцы компаний, обеспечивающих отдых туристов на озере Байкал в Иркутской области. Но пока сроки приема туристов для региона не назывались.

"Безусловно, есть люди, которые хотели бы поехать на Байкал, [потенциальные клиенты] присматриваются, обсуждаются какие-то маршруты, просчитываются программы, но это все пока с расплывчатыми датами, без конкретных бронирований. Заявки на турбазы идут на июль - август, но пока без конкретных обязательств. Июнь очень аккуратно пытаются рассматривать, потому что большая вероятность, что в июне еще не откроется вообще ничего, если откроется, то к концу июня", - рассказал ТАСС член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

В Калининградской области также рассчитывают, что полноценный курортный сезон начнется только с 1 июля, сообщил министр культуры и туризма области Андрей Ермак. По его словам, даже в случае официального старта туристического сезона в июне потребуется время на подготовку, и полноценно летним сезоном станут июль, август и, возможно, при хорошей погоде, сентябрь. В целом, по прогнозам министерства, турпоток в регион по итогам 2020 года не превысит 900 тыс. человек, тогда как в 2019 году в области побывали 1,7 млн человек.

Восстановление отрасли и господдержка

В Мордовии с июня смогут начать работу санатории, но полноценной работы с туристами не будет: все туристические объекты остаются закрыты, в регионе действует режим обязательной самоизоляции.

В Саратовской области, куда приезжают отдохнуть на берегу Волги, также не заявлены сроки начала работы туробъектов. Как отметили в региональном комитете по туризму, владельцы туристической инфраструктуры "время ограничительных мер использовали с пользой": проведены косметические и капитальные ремонты мест проживания и отдыха, для туристов будут работать благоустроенные пляжные зоны с лежаками и беседками, спортивные площадки. Здесь к новому сезону расширен перечень баз отдыха, где будут предложены бесплатные услуги по сбору грибов и ягод, парковок автомобилей, зон барбекю и мангальных зон, детских площадок.

И.о. председателя комитета по туризму администрации Владимирской области, города которой входят в популярный у россиян и иностранных туристов маршрут по Золотому кольцу, Алексей Цыганов указал, что в этом году в регионе "ждать роста турпотока не приходится, сейчас предстоит долгий путь восстановления отрасли до прежних показателей".

Чтобы поддержать бизнесменов, которые из-за ограничительных мер оказались в трудной ситуации, власти ищут разные пути. В Севастополе компании туристической сферы внесли в региональный список наиболее пострадавших, что позволяет им рассчитывать на различные специальные льготы, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время рабочей встречи попросил президента РФ Владимира Путина включить объекты санаторно-курортной отрасли в федеральный список системообразующих предприятий.

В Ханты-Мансийском округе, куда гости приезжают посмотреть на один из крупнейших океанариумов РФ, на многочисленные фестивали и форумы или за колоритом коренных народов Севера, пройдут обучающие мероприятия для туркомпаний по работе в новых условиях, планируются субсидии на возмещение части затрат по проектам в сфере туризма - в том числе направленных на развитие инфраструктуры.