Аналитики считают, что около трети регионов России смогут обойтись без заемных средств

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. 28 регионов России смогут обойтись без заемных средств в 2020 году, говорится в комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Остатки на счетах [данных регионов] на начало года составляли более трех четвертей их среднемесячных расходов в прошлом году, при этом - примерно 1/12 и более их налоговых и неналоговых доходов (ННД) в 2019 году. Нам представляется это достаточным запасом для того, чтобы обозначенные регионы обошлись без существенного секвестра бюджета или роста долга", - отмечается в материале.

В основном в числе данных субъектов РФ находятся добывающие регионы, промышленные центры, а также регионы с относительно низкой долговой нагрузкой. Среди данных регионов - Москва, Тюменская, Тверская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская области, Приморский край, Башкортостан, Татарстан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Совокупный размер остатков (без учета средств Москвы) на балансах бюджетов регионов составил 759 млрд рублей на начало текущего года, что на 20 млрд рублей больше баланса на конец прошлого года.

За 2018 и 2019 годы многим регионам удалось улучшить финансовые показатели, сократить долг, накопить резервы, поэтому 2020 год станет, вероятнее всего, годом трат резервов, отметила в разговоре с ТАСС руководитель группы региональных рейтингов агентства Елена Анисимова. "Для двух третей оставшихся регионов представляется вероятным как снижение расходов, если это будет возможно, все-таки регионы исполняют нацпроекты, и я не слышала пока о каких-то послаблениях в этом плане, так и рост долга", - прокомментировала она.

По мнению аналитика, последствия роста долга будут чуть мягче, чем в кризис 2015 года из-за разницы в процентных ставках. Тогда регионы размещали облигации под 14-15%, сейчас последнее размещение Белгородской области прошло с купоном 5,9%. Возвращения к профицитам бюджетов регионов эксперт ожидает в 2022 году, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется.