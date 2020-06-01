В Грузии открываются не работавшие более двух месяцев рестораны и торговые центры

ТБИЛИСИ, 1 июня. /ТАСС/. Крупные торговые центры, моллы и рестораны, у которых есть возможность рассаживать гостей под открытым небом, возобновляют работу на территории Грузии с понедельника. Они были закрыты с 21 марта, после того как правительство объявило о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

Решение об открытии ресторанов, крупных торговых центров и моллов было принято премьер-министром Грузии Георгием Гахарией 27 мая в рамках заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом и с учетом улучшающейся эпидемиологической ситуации.

За несколько дней до открытия ресторанов министерство здравоохранения разработало ряд рекомендаций о том, как обслуживать клиентов. В Минздраве считают, что дистанция между столами в ресторанах должна быть не менее двух метров. За каждым столом должны сидеть не более шести человек. Владельцы ресторанов должны использовать лишь одноразовые скатерти или всячески ограничить их использование.

В Грузии в связи с пандемией с 21 марта по 22 мая действовал режим чрезвычайного положения. С 27 апреля власти стали смягчать введенные ранее ограничения. В республике выявлено 783 случая заражения коронавирусом. Еще трое граждан страны с диагностированной инфекцией доставлены на родину из-за рубежа, 605 человек выздоровели. На карантине находятся более 2,4 тыс. человек, в стационарах - 301, 12 пациентов умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6 млн человек, около 367 тыс. умерли.