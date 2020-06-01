В Приморье началась реконструкция единственного моста в город Большой Камень

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня. /ТАСС/. Дорожные рабочие начали реконструкцию единственного моста, который связывает город Большой Камень с дорожной сетью Приморья, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города.

Мост связывает город, в котором живут почти 38 тыс. человек и расположена одноименная территория опережающего развития (ТОР), с остальными дорогами Приморья. Из-за строительства объектов ТОР его постоянно эксплуатирует большегрузный транспорт. Последний осмотр моста показал, что он находится в крайне не удовлетворительном состоянии.

"На мосту по улице Пригородной начались работы. Занята техника, готовится объезд, после его обустройства будут ремонтировать сам мост", - сказали в пресс-службе.

Стоимость работ по реконструкции - 187,9 млн рублей. Деньги выделили из федерального и краевого бюджетов. Пока по мосту разрешен проезд только легковых автомобилей.

В Большом Камне по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется стратегический проект по возведению судостроительного комплекса "Звезда", первой в России верфи крупнотоннажного судостроения, для ее поддержки здесь образована территория опережающего развития. До 2024 года здесь будет создано более 15,3 тыс. рабочих мест, по прогнозам городской администрации, с учетом членов семей работников численность населения города увеличится с 38 тыс. до 53 тыс. человек. К 2023 году в городском округе построят 78 жилых домов - это 5,7 тыс. квартир.