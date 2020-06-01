Эксперты: рынок авиаперевозок в июне снизится минимум на 70% в годовом выражении

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Рынок авиаперевозок в июне по отношению к апрелю и маю этого года несколько оживится, но серьезного увеличения подвижности населения ожидать не приходится, считают эксперты, опрошенные ТАСС. При этом, по их мнению, сокращение рынка в первый летний месяц по отношению к июню-2019 составит минимум 70%. Среди факторов, которые могут затормозить восстановление рынка - обязательный карантин в две недели во многих городах внутри России, снижение доходов граждан и общая эпидемиологическая обстановка. Кроме того, рынок международных полетов пока остается закрытым.

Перевозки пассажиров по итогам апреля сократились, по данным Росавиации, на 92,1% по сравнению с апрелем 2019 года. При этом на международных рейсах снижение составило 99,4% (с конца марта можно выполнять только вывозные пассажирские рейсы, предназначенные для возвращения граждан РФ домой из-за рубежа), на внутренних - 87%. Всего за апрель российские компании перевезли рекордно малое число пассажиров - 739,5 тысяч. Для сравнения: год назад показатель составлял более 9 млн пассажиров. Официальных данных за май Росавиациия пока не публиковала, но, по данным Международной ассоциации аэропортов, к 30 мая пассажиропоток крупнейших российских аэропортов весь месяц держался максимум на уровне 10% от мая 2019 года.

Смотрят вдаль и верят

Российские перевозчики, которые вынуждены были серьезно сокращать полетные программы внутри РФ из-за низкого спроса в апреле - мае, уже так или иначе заявили о планах наращивать количество полетов в июне. Так, например, S7, которая по итогам апреля впервые обошла "Аэрофлот" по количеству перевезенных пассажиров и стала крупнейшей авиакомпанией РФ, надеется, что трафик в мае увеличится вдвое.

"Ослабление карантинных мер, безусловно, отражается на спросе. Однако сегмент личных путешествий восстанавливается крайне сдержанно, корпоративных - активнее. Мы планируем восстановить полеты по всем маршрутам внутри страны, которые выполняли летом 2019 и зимой 2020 года. Мы рассчитываем, что объем операций S7 Airlines в июне будет вдвое выше в сравнении с апрелем. При этом в компании ожидают прироста пассажиропотока уже по итогам мая. "В мае мы ожидаем +30% к апрелю, в июне +40% к маю. Тем не менее, пассажиропоток июня все равно будет значительно ниже уровня 2019 года", - отметили в авиакомпании.

Главный конкурент S7, группа "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Аврора"), также, видимо, ожидает оживления рынка. За весь апрель группа "Аэрофлот" сократила перевозки на 95,2% в годовом выражении, до почти 230 тыс. пассажиров. При этом лоукостер "Победа" решил приостановить полеты с 1 апреля на два месяца. Сам "Аэрофлот" дважды сокращал полетное расписание: в начале апреля и в мае. Тогда частота полетов во многие города была сокращена до одного рейса в день, многие популярные направления (например, из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь) также были сокращены.

Группа сообщала, что с июня приступит "к постепенному восстановлению объемов операционной деятельности". В пресс-службе "Аэрофлота" воздержались от точных прогнозов, но в июньском расписании компания заявила примерно в два раза больше рейсов, чем в майском. В основном "Аэрофлот" нарастит полеты на юг России. Так, например, в мае перевозчик совершал семь рейсов в неделю в Анапу, в июне планируется увеличить количество рейсов до 22; число рейсов в Сочи вырастет с 14 до 26, в Симферополь - с 34 до 83. Чаще летать планируется не только в туристические города: например, количество рейсов в Саратов в июне возрастет с четырех до 14 в неделю, в Екатеринбург - с 21 до 28, во Владивосток - с семи до 14.

"Авиакомпания "Россия" также наблюдает постепенный рост спроса на перевозки, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. Это "приведет в июне к постепенному увеличению количества выполняемых рейсов", - надеются в компании. "Сейчас вся авиаотрасль зависит от решения властей южных регионов. Если они снимут карантин и откроют въезд туристам - продажи билетов начнутся и пассажиропоток восстановится к июлю, - считают в Utair. - Если юг останется закрыт - авиакомпании не смогут выполнить летний план продаж и заработать на подготовку к осенне-зимнему периоду, а пассажиропоток летом останется на уровне карантинных месяцев".

Но пассажир не летит пока

Эксперты, опрошенные ТАСС, в целом настроены менее позитивно. Так, например, Международная ассоциация аэропортов прогнозирует, что в июне пассажиропоток аэропортов сократится на 96% в годовом выражении.

"Объем провозных емкостей, которые авиакомпании предложат для рынка в июне, будет в два-три раза больше, чем апреле и мае", - говорит директор консалтинговой компании "Инфомост" Борис Рыбак. Он ожидает, что рост пассажиропотока в июне составит 15-20% по сравнению с маем. "По сравнению с прошлым годом - минимум снижения составит около 70%, если не будет нарастания количество заболевших".

Член Научно-технического совета Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) Федор Борисов считает, что рынок только к концу года укрепится до 50-70% от уровня 2019 года.

"Спрогнозировать развитие ситуации на рынке авиаперевозок в июне просто невозможно. Огромное количество факторов, которые напрямую не зависят от авиакомпаний: например, повышение экономической активности населения в столичном регионе, полноценное снятие режима самоизоляции в Москве и карантинных мер для прибывающих в других регионах страны. Сейчас даже при самом позитивном сценарии снижение спада рынка до уровня 50-70% от 2019 года можно ожидать только к концу текущего года. При этом есть ряд рисков: в частности, привлечение пассажиров за счет снижения цен может негативно сказаться на экономике авиакомпаний", - говорит он.

Фактор карантина

Серьезного оживления рынка в июне не ожидает и аналитик по транспортному сектору ИК "Ренессанс Капитал" Артем Ямщиков. Определяющим для рынка фактором станут карантинные меры в регионах, уверен он.

"В июне может быть какое-то восстановление, но совсем небольшое. Все будет зависеть от снятия карантинных мер в регионах, в особенности для Москвы и в регионах, где расположены курорты (например, Краснодарский край). Вероятность небольшая, что снятие произойдет в первой половине июня, скорее мы что-то уже более масштабное увидим в июле. В первой половине июня какие-то места для отдыха могут быть запущены, но, скорее всего, для жителей данного региона или соседних регионов, - отмечает Ямщиков. - Падение всего пассажиропотока может составить около 80-90% год к году в июне, учитывая, что международный пассажиропоток будет близок к нулю, а на внутренних линиях падение может составить около 70-80% год к году".

"Результаты, с которыми отработают этот месяц игроки авиаотрасли, в большей степени зависят не от них самих, а от того, будет ли отменена двухнедельная обсервация в регионах, какова будет динамика по открытию гостиниц, ресторанов, пляжей и так далее", - солидарен с ним исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"Остается вероятность сохранения или даже ужесточения противоэпидемиологических мер в случае наступления второй волны заболевания, либо выявления "завозных" случаев заболеваний в курортных регионах. И то, и другое событие может привести к срыву туристического сезона внутри страны, а это напрямую ударит по авиаперевозкам. Однако, если опасения не оправдаются, вместо падения перевозок в 10-20 раз, которое мы наблюдали в апреле и мае, с середины июня мы будем фиксировать снижение трафика на 70-80% относительно прошлого года, в июле ситуация продолжит выправляться. Этого, конечно, не будет достаточно для рентабельной работы авиакомпаний и аэропортов, но отрасль увидит свет в конце тоннеля", - отмечает Пантелеев.

При благоприятном стечении обстоятельств спрос на перевозки по популярным российским туристическим направлениям в отсутствие международной альтернативы, к концу лета может вплотную приблизиться к прошлогодним показателям, считает он.

"Крупные компании сейчас могут воспользоваться ситуацией и нарастить свою рыночную долю - просто забрать пассажира у конкурентов, предлагая весьма привлекательные тарифы. У большинства перевозчиков "второго эшелона" сегодня нет ресурсов для ценовой войны, в то время как лидеры в краткосрочной перспективе могут себе позволить привлекать клиентов низкими ценами".