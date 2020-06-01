Фермер из Приамурья планирует поставлять молоко на комбинат благодаря гранту

ТАСС, 1 июня. Грант Минсельхоза Амурской области позволил фермеру из села Гуран Максиму Соину заняться молочным животноводством, и в ближайшее время он планирует начать поставку своей продукции на Благовещенский молочный комбинат.

"Я планирую сдавать молоко на Благовещенский молочный комбинат после того, как все коровы молочного направления растелятся. По плану, последний отел будет в августе. К этому времени ежедневно на ферме будем получать не менее 200 л молока, и раз в два дня я буду его сдавать", - рассказал ТАСС Соин.

Фермер уточнил, что в 2019 году у него было шесть коров, а на грантовые средства он приобрел быка и еще десять коров молочного направления, три из которых уже отелились. Соин активно развивает хозяйство: планирует приобрести молокоохладитель, комбикормовой минизавод и минитрактор, увеличить посадки картофеля и тыквы, которыми будет кормить животных.

"Коров высокопроизводительной породы важно кормить хорошими кормами. Частично мы выращиваем их сами, но соевый шрот, силос и сено нужно покупать. Мы еще не говорим о прибыли фермы, пока это скорее расходы, но многое зависит от того, как относиться к животным, как вести хозяйство", - считает амурчанин. Он добавил, что хозяйство ведет вместе с семьей, а также взял на работу помощника. Через два года после освоения гранта фермер сможет во второй раз получить поддержку регионального Минсельхоза.

Поддержка амурских фермеров осуществляется по государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков, сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области". В 2020 году на гранты начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм в регионе выделили 79,6 млн рублей, из которых 67,7 млн рублей - федеральные средства. За восемь лет гранты в Амурской области получили более 120 крестьянско-фермерских хозяйств.