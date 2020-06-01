Доходы губернатора Магаданской области выросли почти на 1 млн рублей

ТАСС, 1 июня. Губернатор Магаданской области Сергей Носов по итогам 2019 года задекларировал доход в размере более 6,41 млн рублей - примерно на 920 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. Об этом сообщается в декларации о доходах главы региона, размещенной в понедельник на сайте правительства Колымы.

В 2018 году доход Носова составлял 5,49 млн рублей. В 2017-м - 3,9 млн рублей.

В собственности губернатора с прошлого года не было никаких изменений. На него по-прежнему записаны две квартиры площадью 125,9 кв. м и 186 кв. м, жилой дом площадью 237 кв. м, гараж и два автомобиля - Bentley Continental GT ("Бентли Континентал") 2005 года выпуска и Chevrolet Express ("Шевроле Экспресс") G1500 2011 года выпуска.

В опубликованной декларации нет данных о доходах ближайших родственников. В прошлом году они также не фигурировали в документе.