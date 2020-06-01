Авиакомпания Smartavia возобновила полеты между Москвой и Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 1 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia возобновила регулярные рейсы по маршруту Москва - Улан-Удэ - Москва. Об этом сообщил на своей странице в Facebook коммерческий директор Международного аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

Авиаперевозчик временно приостановил полеты в начале апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

"Сегодня, 1 июня, авиакомпания Smartavia начала рейсы Улан-Удэ - Москва. Субсидированые билеты от 4,8 тыс. рублей", - написал Гармаев.

Он отметил, что постепенно аэропорт Байкал возвращается к привычному ритму работы. Ранее рейсы из Москвы в Улан-Удэ и обратно также временно прекратил лоукостер "Победа". На протяжении двух последних месяцев, апреля и мая, авиасообщение между Москвой и Улан-Удэ осуществлял один перевозчик - компания S7. По итогам апреля пассажиропоток в аэропорту Байкал снизился на 80%.

С 26 июня 2020 года полеты в Улан-Удэ планирует возобновить авиакомпания "Победа", в июле 2020 года - "Аэрофлот". Авиакомпания летала в столицу Бурятии с 2013 года по 2015 год, но из-за проблем со старой взлетно-посадочной полосой (ВПП) прекратила полеты. В декабре 2018 года в воздушной гавани Улан-Удэ на федеральные средства была построена новая ВПП.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного, одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран АТР для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоили статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов, кроме того, ряд преференций появился после вхождения Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа, в том числе это распространение механизма электронных виз.