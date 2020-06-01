Министр по финансовым вопросам Гонконга заявил, что санкции США навредят самим американцам

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июня. /ТАСС/. Экономические санкции, которые пригрозили ввести США в связи с разработкой Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, навредят больше самим американцам. Такое мнение высказал секретарь (министр) по финансовым вопросам этого специального административного района КНР Пол Чан.

"Любые ограничения также подорвут интересы американских компаний в Гонконге", - приводит в понедельник слова чиновника газета The Standard.

Министр пояснил, что США традиционно имеют здесь значительные бизнес интересы и огромное положительное сальдо в торговле с Гонконгом. В частности, по его словам, город является третьим крупнейшим рынком для поставок американских вин и четвертым - для говядины. В этом специальном административном районе действуют 1,3 тыс. компаний из США в сферах торговли, финансов и услуг. В то же время доля прямого экспорта из Гонконга в Соединенные Штаты составляет "лишь менее 0,1% общего объема всех отгрузок".

Чиновник также выразил уверенность в том, что действия Вашингтона не способны нарушить статус Гонконга как международного финансового центра, не повлекут изменений в свободном движении капитала и системе привязки местной валюты. "Действующая система валютной привязки с 1983 года прошла множество испытаний", - констатировал он. Чан добавил, что с прошлой недели не отмечалось массового оттока капитала.

После перехода под юрисдикцию КНР по формуле "одна страна - две системы" в 1997 году бывший британский анклав на правах расширенной автономии сохранил собственную валюту и финансовую систему. Гонконгский доллар с 1983 года привязан к американскому, его курс поддерживается в строго установленном коридоре 7,75-7,85 к доллару США.

Ранее Вашингтон подверг критике принятие Всекитайским собранием народных представителей (высший законодательный орган КНР) 28 мая резолюции о выработке закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Белый дом воспринял это как нарушение автономного статуса этой территории и обещал ответить санкциями. В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался Гонконг в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами. Правительство КНР предупреждало, что примет против США необходимые контрмеры, если американская сторона продолжит вмешиваться во внутренние дела Китая и его специального административного района.