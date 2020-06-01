ФАС усомнилась в правомерности бесплатных антикризисных предложений Microsoft

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усомнилась в правомерности антикризисных предложений американской корпорации Microsoft, которая выразила готовность предоставить для борьбы с коронавирусом бесплатный доступ минимум на полгода к ряду своих сервисов для государственных учреждений в России, а также организаций в сфере медицины и образования. Принятие госструктурами подобного предложения можно будет расценить как нарушение законодательства в сфере конкуренции и импортозамещения ПО, сообщает в понедельник газета " Известия " со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина.

"Поддержка должна основываться на проконкурентных принципах и не приводить к нарушению антимонопольного законодательства и монополизации товарных рынков", - пояснил изданию Голомолзин.

Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ", Microsoft направила ряд предложений в Минкомсвязь РФ. Среди предлагаемых корпорацией продуктов - облачные сервисы для организации удаленной работы и совместного доступа, сервисы обеспечения кибербезопасности, прогнозной аналитики по ситуации с распространением коронавируса, а также решения для медицинских учреждений и интеллектуальные роботы.

В пресс-службе Microsoft в России "Известиям" пояснили, что таким образом корпорация принимает практические меры для оказания помощи государствам, компаниям и общественным организациям, которые борются с неблагоприятными последствиями, сложившимися в мире из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. По информации газеты, Microsoft также направила письмо в правительство РФ, однако в пресс-службе кабмина отказались комментировать детали служебной переписки.

Как сообщает издание, Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" считает антикризисные предложения Microsoft неприемлемыми, поскольку хранение персональных и пользовательских данных корпорации на серверах в США и Европе противоречит федеральному закону "О персональных данных". Кроме того, в документе отмечается, что реализация предложений предоставит американской корпорации доступ к сведениям, например, содержащим врачебную тайну, что приведет к нарушению федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

В Минкомсвязи "Известиям" подтвердили факт получения писем от Microsoft и АРПП, на данный момент они оба находятся на рассмотрении. Из письма корпорации следует, что российское представительство Microsoft предлагало организовать видеоразговор между главой Минкомсвязи Максутом Шадаевым и исполнительным вице-президентом компании Жаном-Филиппом Куртуа 27 мая. Однако в пресс-службе Microsoft не дали конкретного ответа на вопрос, состоялся ли разговор, а в пресс-службе Минкомсвязи и вовсе не прокомментировали ситуацию. При этом, по данным одного из источников "Известий", знакомых с ситуацией, разговор не состоялся.