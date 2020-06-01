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Торги в Гонконге открылись ростом котировок, несмотря на угрозы санкций США

Рост достиг 3%, при этом положительная динамика передалась всем "голубым фишкам", входящим в структуру индекса Hang Seng

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июня. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась существенным ростом котировок, несмотря на угрозы США ввести экономические санкции против этого специального административного района КНР. Индекс Hang Seng утром в понедельник поднялся на 578 пунктов (2,52%) - до значения 23 539, свидетельствуют данные этой площадки.

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Вслед за этим рост достиг 3%, при этом положительная динамика передалась всем "голубым фишкам", входящим в структуру индекса. На 6% подорожали акции страхового гиганта AIA (American International Assurance) - до 66,6 гонконгских долларов за бумагу.

Подъем рынка наметился, несмотря на усиление напряженности между США и КНР вокруг разработки закона о национальной безопасности в Гонконге. В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с такими действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены тарифных льгот, которыми пользовался Гонконг. Однако наблюдатели обратили внимание на то, что глава Белого дома не стал развивать эту риторику, которая не имела конкретики. "Пресс-конференция Трампа была наполнена критикой Китая, но лишена четких действий", - отметил аналитик компании AXI Trader Стефен Иннес.

Власти Гонконга предупредили, что возможные санкции не сильно затронут мегаполис и навредят больше самим американцам, которые имеют здесь значительные деловые интересы и огромное положительное сальдо в торговле с этим специальным административным районом. В частности, Гонконг является третьим крупнейшим рынком для поставок американских вин и четвертым - для говядины, здесь действуют 1,3 тыс. компаний из США в сферах торговли, финансов и услуг.

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