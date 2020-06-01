Крымские фермеры впервые планируют начать поставки устриц и мидий в Турцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Крымские предприятия наращивают объемы производства и расширят географию поставок устриц и мидий. Так, в 2020 году впервые могут начаться поставки в Турцию, сообщил ТАСС зампредседателя Совета министров - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

"В 2020 году планируется поставить более 200 тонн мидий и устриц в Крым, Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Ростов-на-Дону, Владимирскую область, Краснодарский край, а также в Самару, Ижевск и Татарстан. Предприятия "Альянс - НТИ" (мидии) и рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан" (креветка) готовы поставлять продукцию в Турцию", - сообщил Рюмшин.

Он не уточнил, когда будут отгружены первые партии и о каких объемах может идти речь.

В регионе работает 12 мидийно-устричных хозяйств. В 2019 году в республике вырастили 1,4 тыс. тонн мидий и устриц, что на 286 тонн больше, чем годом ранее. В 2020 году ожидают увеличения сбора устриц и мидий до 1,5 тыс. тонн. Также было впервые выращено 130 тонн креветок. В нынешнем году ожидается рост почти в два раза - до 250 тонн.

Рюмшин отметил, что в мае 2020 года на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике одобрили инвестпроект по выращиванию и безотходной глубокой переработке мидий, устриц и рыбы. Планируемый объем инвестиций составляет 112,3 млн рублей. Соглашение о реализации находится в стадии завершения. Проект реализуют в акватории села Оленевка в Черноморском районе в 2021-2026 годы. Планируемый объем продукции в первый год ожидается в 200 тонн, с ростом в дальнейшем до 350 тонн в год.

В республике, отметил вице-премьер реализуется три инвестпроекта по выращиванию мидий и устриц с общим объемом заявленных инвестиций в 131,4 млн рублей.