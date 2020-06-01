Обсервация вахтовиков во время путины обойдется сахалинским предприятиям в 150 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Рыбопромышленные предприятия Сахалинской области во время проведения лососевой путины 2020 года должны будут потратить около 150 млн рублей на соблюдение введенных из-за пандемии коронавируса требований по обследованиям и помещению в обсервацию работников из других регионов. Об этом в понедельник сообщил ТАСС председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), депутат областной думы Максим Козлов.

Очередная "красная" путина начинается на Дальнем Востоке 1 июня. Несмотря на то, что в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции рыбопромышленные предприятия стараются активнее привлекать на путину местных жителей, на нее приедут и тысячи вахтовых рабочих - это традиционные участники промысла. Вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил главам субъектов макрорегиона принять меры, чтобы обеспечить безопасность вахтовой работы.

"Примерно на 100 человек порядка 8-10 млн рублей - только на содержание на карантине две недели. Содержать придется порядка 1,5-2 тыс. человек, как мы предполагаем", - сообщил Козлов. Он добавил, что для сахалинских работодателей это очень большие затраты. Так как результаты путины предсказать нельзя, невозможно прогнозировать и будущую выручку предприятий.

Ранее Козлов рассказал ТАСС, что рыбопромышленники подготовили обращение к региональным властям с просьбой компенсировать часть затрат либо каким-то образом рассмотреть возможность снятия карантина для работников рыбохозяйственного комплекса. По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, рыбопромышленные предприятия всего российского Дальнего Востока во время проведения лососевой путины в этом году потратят на соблюдение введенных из-за пандемии коронавируса требований по обследованиям и помещению в обсервацию работников из других регионов около 2,2 млрд рублей.

В Сахалинской области, входящей в число регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, зарегистрированы 74 зараженных, 58 человек вылечились, не зафиксировано ни одной смерти. Также не зарегистрировано ни одного случая заражения внутри региона, все заболевшие прибыли на острова с материка.

Ассоциация рыбопромышленников Сахалинской области является самой большой рыбопромышленной ассоциацией в России и включает 66 рыбопромышленных предприятий, большинство из которых являются градообразующими. Они обеспечивают 70 процентов всего вылова водных биоресурсов островного региона и их переработки на береговых предприятиях.