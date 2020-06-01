Лососевая путина началась на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июня. /ТАСС/. Рыбаки Усть-Камчатского и Алеутского районов Камчатки первыми на полуострове приступили к лососевой путине этого года, сообщил в понедельник ТАСС врио министра рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

"Первыми к промыслу приступили рыбаки Усть-Камчатского и Алеутского районов. Основной промысел на всем западном побережье Камчатки откроется в середине июля с началом хода горбуши", - сказал он.

Врио министра добавил, что в середине мая на полуостров из других регионов начали прибывать сотрудники, занятые на путине вахтовым методом - всего около 10 тыс. человек. Чтобы не допустить распространения коронавируса, они за счет предприятий проходят тестирование на инфекцию, их также помещают на обязательную двухнедельную обсервацию.

С началом лососевой путины на Камчатке открывается сезон любительской и спортивной рыбалки на реках и озерах полуострова. Исключение сделано только для рек Паратунка и Авача, где рыбалку разрешат позже.

Камчатка традиционно занимает лидирующие позиции в рыбной промышленности России. На полуострове работает десяток высокотехнологичных производств рыбной продукции. В этом году за время путины в регионе планируют добыть около 240 тыс. тонн тихоокеанского лосося.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев ранее призвал повысить уровень продовольственной безопасности на Дальнем Востоке.