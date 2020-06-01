СМИ: товарооборот Южной Кореи в 2020 году будет минимальным за четыре года

СЕУЛ, 1 июня. /ТАСС/. Объем товарооборота Республики Корея в 2020 году впервые за последние четыре года окажется меньше $1 трлн. Об этом сообщил в понедельник телеканал KBS со ссылкой на источники в Банке Кореи (центробанке).

По их оценкам, данный показатель составит в текущем году максимум $950 млрд, что на 9,1% меньше, чем 2019 году. Прогнозируется, что экспорт сократится на 8,5%, а импорт - на 9,8% в годовом исчислении, поскольку пандемия коронавирусной инфекции создала серьезные препятствия для мировой торговли.

Между тем в 2021 году, как полагают эксперты Банка Кореи, товарооборот вновь превысит $1 трлн.