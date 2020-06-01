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В Совфеде предлагают Мишустину дать право на отсрочку по налогам арендодателям офисов

Как отметили в верхней палате парламента, в текущей редакции постановления правительства не учтены арендодатели офисных, административно-деловых и коммерческих объектов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в понедельник направит премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением внести изменения в постановление о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии, чтобы арендодатели офисных помещений имели право на отсрочку по налогам и платежам. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагаемые изменения расширяют перечень арендодателей, чтобы установленные меры поддержки в виде отсрочки (рассрочки) налога на имущество организаций, земельного налога и авансовых платежей по таким налогам, налога на имущество физических лиц распространялись и на арендодателей офисных, коммерческих, административных помещений (объектов) в случае предоставления отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества", - говорится в письме.

По словам Кутепова, в текущей редакции постановления правительства РФ не учтены арендодатели офисных, административно-деловых и коммерческих объектов. В настоящее время, добавляет сенатор, данным постановлением предусмотрены меры поддержки для арендодателей только торговых объектов. Кутепов также предлагает уточнить правила по оказанию мер поддержки в отношении общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

"Предлагаемые дополнения в отношении применения ОКВЭД обусловлены тем, что большое количество жалоб предпринимательского сообщества связано с неопределенностью толкования субъектами правоприменения положений, связанных с установленными видами деятельности. Так, жалобы связаны с тем, что меры поддержки применяются только в том случае, если ОКВЭД совпадает точно с таким обозначением, какое указано в нормативно-правовом акте", - говорит Кутепов.

Трудности получения мер поддержки

Как объясняет сенатор, если в постановлении правительства указан ОКВЭД 68.2 ("Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"), то меры поддержки на практике будет затруднительно получить организациям с ОКВЭД 68.20 и 68.20.2 - "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом" и "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом". Кутепов просит премьер-министра РФ включить в перечень налогоплательщиков, которые могут претендовать на отсрочку налогов и платежей, арендодателей с кодом основного вида деятельности 68.2 "Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом", включая все входящие в него группы, подгруппы и виды, относящиеся к аренде и управлению нежилыми зданиями и помещениями.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, одна из норм которого дает право пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций. Такое право будет возникать только после отказа арендодателей от снижения платы, при этом обеспечительный платеж арендатору возвращаться не будет.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКутепов, Андрей Викторович
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