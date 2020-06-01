В Совфеде предлагают Мишустину дать право на отсрочку по налогам арендодателям офисов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в понедельник направит премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением внести изменения в постановление о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии, чтобы арендодатели офисных помещений имели право на отсрочку по налогам и платежам. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагаемые изменения расширяют перечень арендодателей, чтобы установленные меры поддержки в виде отсрочки (рассрочки) налога на имущество организаций, земельного налога и авансовых платежей по таким налогам, налога на имущество физических лиц распространялись и на арендодателей офисных, коммерческих, административных помещений (объектов) в случае предоставления отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества", - говорится в письме.

По словам Кутепова, в текущей редакции постановления правительства РФ не учтены арендодатели офисных, административно-деловых и коммерческих объектов. В настоящее время, добавляет сенатор, данным постановлением предусмотрены меры поддержки для арендодателей только торговых объектов. Кутепов также предлагает уточнить правила по оказанию мер поддержки в отношении общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

"Предлагаемые дополнения в отношении применения ОКВЭД обусловлены тем, что большое количество жалоб предпринимательского сообщества связано с неопределенностью толкования субъектами правоприменения положений, связанных с установленными видами деятельности. Так, жалобы связаны с тем, что меры поддержки применяются только в том случае, если ОКВЭД совпадает точно с таким обозначением, какое указано в нормативно-правовом акте", - говорит Кутепов.

Трудности получения мер поддержки

Как объясняет сенатор, если в постановлении правительства указан ОКВЭД 68.2 ("Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"), то меры поддержки на практике будет затруднительно получить организациям с ОКВЭД 68.20 и 68.20.2 - "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом" и "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом". Кутепов просит премьер-министра РФ включить в перечень налогоплательщиков, которые могут претендовать на отсрочку налогов и платежей, арендодателей с кодом основного вида деятельности 68.2 "Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом", включая все входящие в него группы, подгруппы и виды, относящиеся к аренде и управлению нежилыми зданиями и помещениями.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, одна из норм которого дает право пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций. Такое право будет возникать только после отказа арендодателей от снижения платы, при этом обеспечительный платеж арендатору возвращаться не будет.