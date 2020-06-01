Цены на бензин Аи-92 в РФ с 25 по 29 мая выросли на 3 копейки

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 25 по 29 мая 2020 года возросли на 3 копейки по сравнению с предыдущей неделей и составили 42,74 рубля за литр. Цены на бензин Аи-95 увеличились на 1 коп. - до 45,94 руб. за л, а стоимость литра дизельного топлива осталась на уровне 47,96 рубля, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

При этом за отчетный период бензин Аи-92 наиболее всего подорожал в Северо-Западном федеральном округе - на 9 копеек, до 43,06 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 48 тыс. 50 рублей за тонну, что на 1 тыс. 163 рубля выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 1 тыс. 272 рубля - до 48 тыс. 352 рубля за тонну.

По данным Thomson Reuters Kortes, бензин Аи-95 более всего подорожал в Северо-Западном федеральном округе - на 7 копеек, до 46,3 рубля за литр. Заметный спад цен наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе - на 5 копеек, до 46,16 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 50 тыс. 739 рублей за тонну, что на 2 тыс. 389 рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 1 тыс. 672 рубля - до 50 тыс. 244 рублей за тонну.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период снизилась на 1 тыс. 593 руб. и составила 48 тыс. 58 руб.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли. По оценке замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, нефтяники могут перечислить в бюджет РФ в 2020 году 700 млрд рублей по демпферу при цене нефти $25-30 за баррель.