Деловая активность обрабатывающих отраслей РФ в мае выросла до 36,2 пункта

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае 2020 года возрос до 36,2 пункта против 31,3 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Движущей силой снижения общих показателей в секторе стало еще одно серьезное ежемесячное падение производства в течение мая. Несмотря на меньшую отметку, чем апрельский рекорд, сокращение производительности было одним из самых сильных за 11 лет. Спад обычно был связан со слабым спросом и меньшими объемами заказов из-за мер по самоизоляции", - говорится в обзоре.

В IHS Markit добавили, что рост числа новых заказов в мае был минимальным с 2008 года из-за глобальной самоизоляции и закрытия предприятий. Существенно уменьшился внешний спрос на фоне распространения коронавирусной инфекции, что привело к сокращению экспортных заказов.

В мае производители продолжили сокращать число рабочих мест из-за незавершенных заказов и избытка мощностей. При этом за отчетный период существенно выросли затраты на сырье в связи с ослаблением рубля и увеличением стоимости импортируемой продукции. Темпы роста закупочных цен были максимальными с момента повышения НДС в начале 2019 года, отметили в агентстве.

"Майские данные указали на более мягкое, хотя все еще серьезное, сокращение российского промышленного производства. Снижение внутреннего и внешнего спроса сказалось на объемах, поскольку производители продолжали ощущать воздействие вспышки COVID-19 и чрезвычайных мер. Производители не предвидят улучшения условий в течение следующего года, поскольку деловые ожидания упали впервые в истории исследования", - подчеркнул экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в обзоре.