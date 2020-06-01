Эксперты: сделка ОПЕК+ замедлит восстановление энергопотребления в России в 2020 году

Заместитель директора "Сообщество потребителей энергии" Валерий Дзюбенко отмечает, что несмотря на то, что к концу мая спрос на электроэнергию вырос в сравнении данными на начало месяца, это не помогло довести объемы энергопотребления даже до низких апрельских показателей.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Завершение режима нерабочих дней в середине мая не привело к росту энергопотребления в России, которое за последние два месяца резко снизилось из-за введенных ограничений на фоне пандемии. По мнению экспертов, опрошенных ТАСС, даже полный выход бизнеса из изоляции не приведет к восстановлению спроса на электроэнергию в этом году, в том числе из-за начала сделки ОПЕК+. Кроме того, рынок электроэнергетики еще долгое время будет находится под давлением спада мировой экономики, считают аналитики.

"Средние данные электропотребления за май существенно, примерно на 10%, ниже апрельского уровня. В сравнении с аналогичными периодами прошлого года электропотребление в апреле снизилось на 3%, а в мае еще больше - на 5,2%", - сказал он.

Консультант Vygon Consulting Максим Баранов отсутствие роста спроса на электроэнергию в мае объясняет тем, что предприятия сферы услуг и торговли с окончанием режима нерабочих дней еще не вернулись к прежнему графику. По его оценке, на этих потребителей пришлось до 6% от общего объема снижения энергопотребления.

Минэнерго дает более оптимистичные цифры. По оценке министерства, энергопотребление в России с 30 марта по 20 мая снизилось на 3,4%, передал источник ТАСС, знакомый с итогами заседания рабочей группы Госсовета по энергетике, проведенного на прошлой неделе. При этом ведомство отмечает, что этот показатель очищен от температурного фактора.

Меньше нефти - ниже спрос

Влияние на объемы электропотребления в мае оказало и вступление в силу сделки ОПЕК+. Ее условия предполагают сокращение добычи нефти российскими нефтекомпаниями в мае - июне на 19% к февральскому уровню. По итогам первого месяца реализации сделки предприятия добывающей промышленности уменьшили электропотребление на 11,5%, трубопроводная система "Транснефти" в мае снизила спрос почти на 20%. Такие данные представило Минэнерго на заседании рабочей группы Госсовета по энергетике в прошлый понедельник, сообщил источник ТАСС.

Отрасль добычи и транспортировки нефти является одной из самых крупных потребителей электроэнергии, на которую приходится десятая часть всего энергопотребления в стране. По оценке Баранова, только "Транснефть" ежегодно покупает 15-20 млрд кВт⋅ч, что составляет около 2% от общего потребления в Единой энергосистеме (ЕЭС) России.

"Обязательства России по сокращению добычи нефти в 2020 году в рамках сделки ОПЕК+ создадут заметный эффект в энергосистеме, учитывая, что на сектор добычи и транспортировки нефти приходится около 11%. Общий спад энергопотребления в России от сделки ОПЕК+ в 2020 году может составить до 1% (около 5 млрд кВт⋅ч", - сказал он.

Старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников считает, что объем потребления электроэнергии системой "Транснефти" в будущих месяцах может быть выше текущих значений, если нефтепроводы будут задействованы под временное хранение сырья. "Что касается энергозатрат "Транснефти", то все будет зависеть от того, в какой степени нефтепроводную систему страны будет решено использовать в качестве временного "хранилища" нефти. От этого будет зависеть заполнение системы и, соответственно, энергозатраты", - пояснил он.

Затяжное падение

Впрочем, Мельников отметил, что ограничения, введенные в России из-за коронавируса, и начало реализации сделки ОПЕК + дадут лишь временный негативный эффект на объемы электропотребления в стране. Большее влияние на энергетику окажет спад российской экономики, вызванный снижением цен и спроса на российские экспортные товары: нефть, газ и уголь. В результате энергопотребление в России продолжит снижаться и после окончания борьбы с коронавирусом.

"Несравнимо большее воздействие окажет экономический спад, вызванный кризисом - и здесь электропотребление может снижаться несколько месяцев или даже лет, как это было в 1990-1998 годах или в 2009 году", - полагает Мельников.

"Другие отрасли также будут переживать спад, связанный с глобальной остановкой экономики из-за пандемии, в некоторых из них эффект будет отложенным и проявится позднее", - добавил заместитель директора "Сообщество потребителей энергии" Валерий Дзюбенко.

Минэнерго ранее представило три сценария развития ситуации на рынке электроэнергетики в этом году на фоне экономического спада, вызванного эпидемией коронавируса. При шоковом сценарии спрос на электроэнергию в стране в этом году снизится на 15%, при пессимистичном - на 8%, при оптимистичном - на 3,6%. Пока министерство и ряд энергокомпаний считают, что ситуация с энергопотреблением на российском рынке развивается по оптимистичному сценарию, который предполагает восстановление спроса на электроэнергию в России с III квартала.