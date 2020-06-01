Положительная экоэкспертиза вынесена по угольному проекту на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Компания "Северная звезда", реализующая на севере Красноярского края проект строительства Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей, получила положительное заключение Государственной экологической экспертизы по объектам Сырадасайского угольного месторождения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири.

Освоение месторождения включено в комплексный инвестиционный проект (КИП) "Енисейская Сибирь" и должно стать одной из ключевых точек социально-экономического развития севера Красноярского края.

"В результате комплексной оценки определено, что планируемые объекты не несут угрозу для экологической безопасности Арктической зоны и спроектированы в соответствии с действующими экологическими нормами. Положительное заключение экспертизы получено на угольный разрез в пределах участка "Юго-Западный", морской угольный терминал, обогатительную фабрику мощностью до 5 млн т в год. В настоящее время проектная документация по всем трем объектам направлена в Главгосэкспертизу РФ", - сообщили в пресс-службе.

Проект "Северной звезды" включает создание Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей мощностью 5 млн т в год с возможностью расширения до 10 млн т в год. Кластер будет включать угольный разрез открытого способа добычи, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый поселок, морской терминал.

Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон на Таймыре, ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд т. Как сообщалось, "Северная звезда" планирует инвестировать в проект 40 млрд рублей. На Красноярском экономическом форуме в 2019 году первый заместитель гендиректора компании "Северная звезда" Александр Шатунов сказал, что строительство обогатительной фабрики на месторождении начнется в 2020 году.

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.