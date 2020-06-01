Участники переговоров определят затраты на дальневосточную авиакомпанию к концу июля

ТАСС, 1 июня. Участники переговоров о создании единой дальневосточной авиакомпании планируют завершить расчеты ее экономической модели к концу июля текущего года. Об этом рассказал журналистам в понедельник генеральный директор участвующей в переговорах авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик.

"В настоящее время мы считаем некую финансовую модель, сколько бы это стоило в качестве субсидий государственных при всех новых условиях: новые воздушные суда, деньги в инфраструктуру. Я думаю, к концу июля мы эти цифры уже посчитаем", - сказал он.

По его словам, дальневосточная авиакомпания, скорее всего, будет представлять собой альянс из существующих перевозчиков, между которыми установятся партнерские, а не конкурентные отношения в части социально-важных региональных маршрутов.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. В "Ростехе" отмечали, что создание авиакомпании, которая может стать одним из ключевых потребителей новых российских самолетов, является одной из возможных мер по финансовому оздоровлению Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Как заявил в мае вице-премьер РФ Юрий Борисов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", создаваемая на Дальнем Востоке авиакомпания до 2024 года должна приобрести до 60 самолетов SSJ 100 и 16 МС-21.