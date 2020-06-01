В городе Санья 6,5 тыс. семей получили поддержку в рамках кампании по помощи бедным

САНЬЯ /Китай/, 1 июня. /ТАСС/. Власти курортного города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) активно продвигают запущенную в апреле кампанию по стимулированию потребления в целях поддержки бедных слоев населения. Как сообщила газета Sanya Ribao, в течение 1,5 месяцев в городе было проведено более 30 различных мероприятий, которые затронули около 6,5 тыс. малоимущих семей.

Одно из последних - фермерский базар - состоялось в минувшие выходные в городском парке Шуйдао. В роли продавцов выступили представители бедных слоев населения, которые выставили на продажу сельхозпродукцию собственного производства. Как пишет газета, рынок собрал более 100 видов различных товаров, среди которых тропические фрукты, например холунго (также известен как драконий фрукт), яйца, мясо птицы, овощи и другие.

Главной целью этого и других мероприятий в рамках кампании является сбор средств в пользу малоимущих граждан. Местные власти отмечают, что таким образом не только продавцы получают выгоду в виде дохода, но и покупатели имеют возможность приобрести качественную сельскохозяйственную продукцию.

В течение полутора месяцев в городе Санья было организовано 22 подобных фермерских базара. Помимо этого, также проводились благотворительные акции, онлайн-продажа товаров через интернет и другие мероприятия.

В общей сложности с начала запуска кампании 10 апреля на помощь нуждающимся было собрано почти 3,5 млн юаней (около $499 тыс.). Ликвидация бедности является "одной из трех ключевых битв Китая" наряду с предотвращением финансовых рисков и борьбой с загрязнением окружающей среды. Согласно плану, в 2020 году Китай должен полностью преодолеть абсолютную бедность в рамках построения "общества средней зажиточности".

По данным министерства финансов КНР, правительство страны выделит в этом году 146,1 млрд юаней (около $20,6 млрд) на специальные программы по устранению бедности в регионах страны.