Сеул намерен разрешить предприятиям КНДР вести бизнес на территории Южной Кореи

ТАСС, 1 июня. Власти Республики Корея планируют пересмотреть законодательство о сотрудничестве с КНДР с тем, чтобы дать ее предприятиям право заниматься бизнесом на южнокорейской территории. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на пресс-секретаря Министерства объединения Республики Корея Ё Сан Ги.

По его словам, предстоящие изменения будут заключаться лишь в закреплении действующих положений ведомства о совместной деятельности с КНДР в официальном законодательстве. При этом, отвечая на вопрос журналистов о появившихся в СМИ обвинениях в адрес южнокорейского правительства в намерении нарушить санкционный режим в отношении КНДР, он подчеркнул, что "речь о каких бы то ни было поспешных попытках Сеула наладить партнерские отношения с Пхеньяном не идет".

"Пересмотр закона о сотрудничестве с КНДР поможет улучшению межкорейских отношений и мирному процессу на Корейском полуострове", - указал представитель ведомства, отметив, что "в данный момент для обеспечения экономической деятельности КНДР на территории Республики Корея необходимо решить множество задач, включая вопрос о снятии санкций международного сообщества в отношении Пхеньяна".

26 мая Министерство объединения Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в законодательство с целью активизации межкорейского сотрудничества. Соответствующий закон был принят в 1990 году, однако к настоящему времени многие его положения потеряли актуальность. На прошлой неделе в режиме онлайн проходили публичные слушания по поправкам в закон. Как отмечает Рёнхап, ведомство планирует направить законопроект на рассмотрение в парламент страны до конца текущего года.