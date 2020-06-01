ЦБ принял решение о переносе продажи Азиатско-Тихоокеанского банка на 2021-2022 годы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Банк России отложил продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021-2022 годы, конкретные сроки реализации акций банка будут определены после подведения итогов деятельности АТБ за 2020 год и стабилизации ситуации с пандемией коронавируса, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял решение о переносе процедур реализации акций банка на 2021-2022 годы с проведением заново всех предпродажных процедур, учитывая наличие неуверенности в настроениях заинтересованных лиц из-за пандемии COVID-19, а также для расширения круга участников торгов и получения адекватной цены за реализуемые акции", - поясняется в сообщении.