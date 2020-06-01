В России началась неделя тестирования маркировки лекарств

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Недельное тестирование готовности участников рынка по работе с маркированными лекарствами началось в России в понедельник. Тестирование организовал оператор системы маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с Росздравнадзором, сообщили в пресс-службе оператора.

"Участники оборота лекарств в рамках тестирования отработают процессы передачи данных в информационную систему, включая отгрузку дистрибьюторами и приемку аптеками и больницами, а также розничную продажу лекарств или их использования для оказания медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что тестирование пройдет с 1 по 11 июня, его участниками станут более трехсот представителей дистрибьюторов, аптек, больниц. "На тестирование заявились представители частных и бюджетных организаций из многих регионов. Это говорит о том, что участники рынка хотят заранее отработать все процессы и избежать недоразумений", - заявил руководитель группы "Фарма" ЦРПТ Сергей Холкин, отметив, что оператор со своей стороны проанализирует данные тестирования и в случае необходимости окажет поддержку всем заинтересованным сторонам.

В ЦВ "Протек" назвали инициативу ЦРПТ своевременной. "Благодаря тестированиям системы, запланированным в рамках проекта, у всех участников процесса будет возможность не только выявить имеющиеся проблемы, но и найти пути их решения до момента масштабного запуска маркировки лекарственных средств", - приводит оператор слова гендиректора организации Дмитрия Погребинского.

Аптечная сеть "Ригла", в свою очередь, отметила важность наработки устойчивых навыков работы с маркировкой. "Думаю, рынку пора начинать работать с маркировкой, но в тестовом режиме, без введения санкций за нарушения, чтобы позволить компаниям всех трех сегментов фармацевтического рынка отладить все необходимые бизнес-процессы", - цитирует оператор гендиректора аптечной сети "Ригла" Александра Филиппова.

В России, согласно постановлению правительства, обязательная маркировка всех лекарственных препаратов начинается 1 июля 2020 года. С 1 октября 2019 года в России обязательна маркировка лекарственных препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий.